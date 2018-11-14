Допрошенный ФБР журналист Малькевич планирует издать книгу «СШАнутые»

"Наверное, уже в этом году мы не успеем выпустить, но в этом году я хочу ее закончить. Потому что у меня за этот год были четыре большие командировки (по территории США — ред.)… Очень много материала, который может быть хорошо проиллюстрирован: аудио, фото, видео — все есть. Поэтому вот такой сборник очерков о политической ситуации в Америке в этом году с поправкой на выборы. Рабочее название книги — "СШАнутые", — сказал Малькевич РИА Новости.

По его словам, книга будет напечатана не позднее первого полугодия 2019 года.

Ранее Малькевич заявил, что 9 ноября его допрашивала в аэропорту Вашингтона группа агентов ФБР . Он также указал, что ему вручили уведомление о необходимости зарегистрировать его сайт USA Really в качестве иностранного агента в США. Посольство России в Вашингтоне заявило, что направило запрос в госдепартамент в связи с информацией о задержании Малькевича.