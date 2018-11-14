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Малькевич планирует издать книгу «СШАнутые»
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Допрошенный ФБР журналист Малькевич планирует издать книгу «СШАнутые» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Журналист, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич, которого в начале ноября задержали в аэропорту Вашингтона для допроса, планирует издать книгу очерков о политической ситуации в США.
"Наверное, уже в этом году мы не успеем выпустить, но в этом году я хочу ее закончить. Потому что у меня за этот год были четыре большие командировки (по территории США — ред.)… Очень много материала, который может быть хорошо проиллюстрирован: аудио, фото, видео — все есть. Поэтому вот такой сборник очерков о политической ситуации в Америке в этом году с поправкой на выборы. Рабочее название книги — "СШАнутые", — сказал Малькевич РИА Новости.
По его словам, книга будет напечатана не позднее первого полугодия 2019 года.
Ранее Малькевич заявил, что 9 ноября его допрашивала в аэропорту Вашингтона группа агентов ФБР. Он также указал, что ему вручили уведомление о необходимости зарегистрировать его сайт USA Really в качестве иностранного агента в США. Посольство России в Вашингтоне заявило, что направило запрос в госдепартамент в связи с информацией о задержании Малькевича.
Общественная палата РФ, членом которой является Малькевич, заявила в связи с его допросом об ущемлении свободы слова и давлении на независимые СМИ. МИД РФ отметил, что задержание Малькевича вызывает самую серьезную озабоченность, а его многочасовой допрос по поводу журналисткой деятельности является свидетельством кампании давления США на российскую прессу.
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