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Блогер сфотографировалась перед поездом и пожалела
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Блогер сфотографировалась перед движущимся поездом и пожалела 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Instagram
Блогер Патриция Алехос Монзон (Patricia Alejos Monzon) опубликовала фото, где она позирует на железнодорожных путях перед движущимся составом. На инцидент обратило издание Metro.
На снимке Монзон изображена на рынке Меклонг в Таиланде. Эти торговые ряды известны тем, что находятся прямо у рельсов железной дороги. Девушка решила запечатлеть момент, когда она обернулась к движущемуся поезду.
Подписчики пришли в ужас от фотографии Монзон. В комментариях они критиковали ее за глупый поступок. По их мнению, поклонники девушки могли попробовать повторить такой снимок и попасть в беду.
«Вы даете неверное представление о безопасности, а некоторые люди после вас могут пострадать, если они сделают то же самое», — злились они.
Комментаторы неоднократно назвали поступок блогерши глупым.
«Поставить себя под угрозу только для изображения Instagram, только для большего количества лайков, большего внимания и большего количества подписчиков? Не стоит того», — заявил один из них. Большое количество негативных отзывов заставили Монзон удалить пост.
Монзон — известный трэвел-блогер. На ее аккаунт подписаны более 30 тысяч человек.
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