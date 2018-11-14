Верный пес 80 дней прождал хозяйку у места ее смерти

Китае собака уже 80 дней ждет хозяйку на месте ее гибели. Об этом сообщает информационный портал China News.

С конца августа пса видят у обочины дороги, в городе Хух-Хото в автономном районе Внутренняя Монголия

«Уже почти три месяца, как он появился. Собака всегда здесь, светит ли солнце, льет ли дождь. Это очень трогательно», — рассказал журналистам таксист Го Синьхуа.

Он предположил, что собака ждет хозяйку, погибшую в аварии на этом месте ранним утром 21 августа.

Мужчина добавил, что пса несколько раз пытались покормить, но он пугался незнакомцев и убегал, стоило к нему подойти. Когда люди уходили, собака возвращалась на свое место.

Видео с псом набрало более шести миллионов просмотров в китайских соцсетях. Многие комментаторы признались, что зрелище заставило их заплакать. Другие выразили беспокойство, что собаку может случайно сбить машина.

Волонтеры из зоозащитной организации пытаются связаться с родственниками погибшей, чтобы они забрали собаку до наступления холодов. Если они откажутся, псу начнут искать новых хозяев.