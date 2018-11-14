Пока вы спали: Тайная встреча Порошенко 

Порошенко тайно встретился с иерархами УПЦ МП
Президент Украины Петр Порошенко тайно встретился с рядом иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата, сообщает местная служба ВВС. Встреча главы государства с по меньшей мере тремя иерархами, в том числе митрополитом Переяслав-Хмельницким Александром, состоялась в конгресс-центре Украинский дом в Киеве. По словам Ростислава Павленко, главы Национального института стратегических исследований, встретившиеся с Порошенко иерархи — «из числа тех, кто поддерживает объединение».
Иркутские «каникулы» французов подошли к концу
Почти 300 пассажиров рейса французской авиакомпании «Эйр Франс» улетели в Шанхай после незапланированных «каникул» в Иркутске. Об этом ТАСС рассказали в местном аэропорту. 11 ноября вылетевший из Парижа «Боинг 777» аварийно приземлился в Иркутске в связи с задымлением, возникшим в кабине пилотов. Доставить пассажиров в Китай должен был резервный самолет, однако его вылет, назначенный на поздний вечер 12 ноября, не состоялся из-за отказавшей гидравлической системы. Второй резервный лайнер приземлился в Иркутске в ночь на 14 ноября.
«В 9:16 самолет вылетел», — сообщил собеседник агентства.
От «черной пятницы» ждут рекордной прибыли
«Черная пятница» обогатит ритейлеров на рекордные 52 миллиарда рублей. Как сообщает «Коммерсант», таков прогноз Ассоциации компаний интернет-торговли, Российской ассоциации электронных коммуникаций и подразделения «Бизнес» компании «Вымпелком». Год назад россияне потратили в «черную пятницу» свыше 30 миллиардов. Таким образом, АКИТ, РАЭК и «Вымпелком» прогнозируют 57-процентный рост трат в 2018-м, однако Тимур Нигматуллин, аналитик компании «Открытие Брокер», усомнился в точности такого прогноза. По его словам, продажи в «черную пятницу» могут вырасти на 20-30%, а не более чем вдвое, так как реальные доходы россиян начали падать, а покупки в кредит ограничит повышение ставки Центральным банком.
Визит Путина в Сингапур получил объяснение
Целями визита президента России Владимира Путина в Сингапур являются «экспансия» РФ в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии, а стран Евразийского экономического союза — в сферу услуг Сингапура. Об этом «Известиям» заявила Вероника Никишина, член коллегии по торговле Евразийской экономической комиссии. В Сингапуре Путин среди прочего поучаствует в саммите Россия-АСЕАН, в ходе которого ЕЭК и АСЕАН подпишут меморандум о взаимопонимании.
Бизнес бежит от безнала
Средний чек, оплаченный банковской картой, уменьшился за год на 14%, а оплаченный наличными —увеличился на 40%. Об этом, как сообщает News.ru, гласит статистика «Платформы ОФД», оператора фискальных данных Сбербанка. Глава Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров подтверждает «предпочтение» продавцами наличных, а объясняет это возможностью потратить их быстро. Также отсутствие этих денег на счетах снижает налогооблагаемую базу. Зампред «Локо-банка» Андрей Люшин добавил в список причин высокую комиссию за эквайринг, а директор Института стратегического анализа Игорь Николаев — рост обязательных неналоговых сборов с бизнеса.