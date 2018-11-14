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Россияне назвали лучший способ трудоустроиться
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Россияне рассказали, как гарантированно трудоустроиться 

Мир24
Согласно исследованию, проведенному холдингом «Ромир», большинство россиян считают использование личных связей самым эффективным способом трудоустройства, пишет РИА «Новости»
Около 65% респондентов прибегают к контактам родственников и знакомых. Вторым по степени надежности вариантом стал поиск вакансий в социальных сетях, к ним успешно обращаются 24% опрошенных. Еще 18% трудоустраиваются благодаря службам занятости.
Кроме того, социологи поинтересовались, насколько часто жители России меняют место работы. Выяснилось, что 60% респондентов последние как минимум пять лет работают в одной организации. Еще 14% поменялись одну компанию за тот же период. Еще 16% перешли на другое место за последние три года. Оставшиеся 10% поменяли работу за последние 365 календарных дней.
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