Россияне назвали лучший способ трудоустроиться

Россияне рассказали, как гарантированно трудоустроиться

Согласно исследованию, проведенному холдингом «Ромир», большинство россиян считают использование личных связей самым эффективным способом трудоустройства, пишет РИА «Новости»

Около 65% респондентов прибегают к контактам родственников и знакомых. Вторым по степени надежности вариантом стал поиск вакансий в социальных сетях, к ним успешно обращаются 24% опрошенных. Еще 18% трудоустраиваются благодаря службам занятости.

Кроме того, социологи поинтересовались, насколько часто жители России меняют место работы. Выяснилось, что 60% респондентов последние как минимум пять лет работают в одной организации. Еще 14% поменялись одну компанию за тот же период. Еще 16% перешли на другое место за последние три года. Оставшиеся 10% поменяли работу за последние 365 календарных дней.