СК заинтересовался переодевшими детей в робы полицейскими

СК РФ заинтересовался полицейскими, которые переодели детей в тюремные робы в Мурманске

В управлении Министерства внутренних дел по Мурманской области пройдет проверка после получения информации о необычном уроке профессиональной ориентации у детей. Проверочными мероприятиями займутся специалисты СК РФ

Речь идет об уроке профориентации, на котором полицейские переодевали детей в тюремные полосатые робы — видимо, для иллюстрации учебного материала. Фотографии с необычного занятия разошлись по социальным сетям и вызвали широкий общественный резонанс. Снимки распространяли и сами школьники.

«Будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за организацию мероприятия по профориентации детей и подростков в одном из торговых центров Мурманска, а также за освещение указанного мероприятия в СМИ», — говорится в сообщении.

На данный момент неизвестно, кто именно организовал занятие и выдал детям костюмы заключенных. Эти и другие обстоятельства будут установлены следователями.