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СК заинтересовался переодевшими детей в робы полицейскими
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СК РФ заинтересовался полицейскими, которые переодели детей в тюремные робы в Мурманске 

ТК «Звезда» + ещё 18 47 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В управлении Министерства внутренних дел по Мурманской области пройдет проверка после получения информации о необычном уроке профессиональной ориентации у детей. Проверочными мероприятиями займутся специалисты СК РФ.
Речь идет об уроке профориентации, на котором полицейские переодевали детей в тюремные полосатые робы — видимо, для иллюстрации учебного материала. Фотографии с необычного занятия разошлись по социальным сетям и вызвали широкий общественный резонанс. Снимки распространяли и сами школьники.
«Будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за организацию мероприятия по профориентации детей и подростков в одном из торговых центров Мурманска, а также за освещение указанного мероприятия в СМИ», — говорится в сообщении.
На данный момент неизвестно, кто именно организовал занятие и выдал детям костюмы заключенных. Эти и другие обстоятельства будут установлены следователями.
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