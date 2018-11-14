Автомобиль Мэрилин Монро выставили на продажу 

Автомобиль американской звезды 50-х годов Мэрилин Монро уйдет с молотка — двухместный кабриолет, на котором секс-символ Голливуда ездила на протяжении 6 лет, выставили на продажу в Лос-Анджелесе. Машина с откидной крышей и кожаным салоном обошлась Монро в 4000 долларов, в те времена такая сумма была целым состоянием. Авто, на котором платиновая блондинка каталась вместе со своим мужем драматургом Артуром Миллером, находится в отличном рабочем состоянии, стартовая стоимость звездного кабриолета составляет 300-500 тысяч долларов. В 2017 году за 7 миллионов долларов на аукционе был продан дом актрисы в Лос-Анджелесе, в котором она провела последние годы своей жизни.