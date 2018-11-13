Учителей математики оправдали за провал теста по предмету

Учителя математики, не справившиеся с тестированием по своему предмету, могли саботировать проверку. Об этом заявил преподаватель, доктор физико-математических наук Александр Иванов в интервью изданию «Накануне».

Он утверждает, что устроенная Рособрнадзором проверка — это «гроб для образования», а сам тест «был безобразен».

«Задания были с грубейшими, вопиющими ошибками! Я не знаю, кто их составлял, какой "специалист"? На такие тесты многие учителя отреагировали просто — написали большую букву "Х" на весь лист и сдали. Серьезно к этому относиться было нельзя!», — заявил Иванов.

Иванов раскритиковал главу Рособрнадзора Сергея Кравцова , заявив, что он «нанес грубейшее профессиональное оскорбление всему учительскому сообществу, министру просвещения и ее коллегам».

По его словам, учитель не в состоянии написать ЕГЭ в том же скоростном режиме, котором его пишут школьники, особенно пожилой учитель.

«И вот наши пенсионеры в образовании — их просто изгонят из школы. Это последние кадры, которые еще что-то могут дать», — заявил Иванов.

Ранее сообщалось, что почти половина российских учителей математики не справились с работой по профильному предмету в рамках исследования компетенций, устроенного Рособрнадзором. В исследовании приняли участие 22 тысячи педагогов из 67 регионов страны.