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Раскрыт секрет пассажирского кресла в самолете
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Раскрыт «грязный» секрет пассажирского кресла в самолете 

Lenta.ru 58 минут назад
Фото: flickr.com
Бортпроводники рассказали, почему пассажирам не стоит пользоваться карманом впереди стоящего кресла. Об этом сообщает Mirror.
По словам одного из членов экипажа, этот отсек никогда не чистят во время уборки, а некоторые пассажиры кладут туда все: от грязных салфеток до трусов.
«В этих карманах я видел все: грязные салфетки, трусы, носки, жевательную резинку, недоеденные конфеты, яблочную кожуру… А во время следующего рейса на этом самолете вы положите туда свой телефон или планшет», — предупредил один из бортпроводников.
Сотрудники авиакомпаний рекомендуют взять с собой чехол или пластиковый пакет на молнии, чтобы поместить туда гаджеты и избежать их соприкосновения с карманом. Однако они советуют по возможности оставлять личные вещи в сумке ручной клади.
Ранее в ноябре специалисты компании Marketplace провели исследование и выяснили, на каких поверхностях в самолете скапливается больше всего микробов. Для экспертизы сотрудники лаборатории Гуэлфского университета взяли более 100 мазков с различных поверхностей в салоне авиалайнера.
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