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Больной мальчик перед смертью исполнил свою мечту
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Смертельно больной мальчик из США исполнил свою мечту и отвел мать к алтарю 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Фото : страница сбора средств на GoFundMe
Тяжело больной ребенок из штата Огайо в США за три дня до смерти исполнил свое последнее желание и принял участие в свадебной церемонии своей матери, пишет Fox News.
По словам матери мальчика Тэйлор Вудард, ее 12-летний сын Кит Беркетт однажды сказал, что хотел бы успеть отвести ее к алтарю на ее свадьбе до того, как умрет. В возрасте пяти лет ребенку поставили диагноз "саркома мягких тканей". Несколько этапов лечения оказались безуспешными.
"Я поняла, что его мечта обязательно должна исполниться", — сказала она.
Торжество состоялась в минувшую пятницу. Мальчик в инвалидном кресле сопроводил мать к жениху на свадебной церемонии. В понедельник Вудард сообщила, что ее сын скончался.
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