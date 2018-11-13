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Американец сорвал куш в лотерею странным образом
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Американец пять лет играл в лотерею с одними и теми же номерами и сорвал куш 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Житель американского штата Северная Каролина пять лет играл в лотерею, вписывая в билеты свои любимые числа, и сорвал большой куш. Об этом сообщает информационный портал UPI.
Бенджамин Синклер (Benjamin Sinclair) из города Уинстон-Сейлем признался, что покупает билеты лотереи Powerball только перед действительно крупным джекпотом. Каждый раз он использует одни и те же числа: 08-12-13-19-27, которые называет «особенными».
Комбинация любимых номеров принесла американцу выигрыш в один миллион долларов (67,7 миллиона рублей). Мужчина решил забрать куш сразу с уплатой налога, а не получить целиком в течение нескольких лет. В итоге сумма составила около 705 тысяч долларов (47,7 миллиона рублей).
12 ноября сообщалось об американце из штата Массачусетс, вписавшем в лотерейный билет номера ключевых игроков любимой бейсбольной команды. Эти числа принесли ему сто тысяч долларов (6,7 миллиона рублей).
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