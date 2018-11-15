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Россия посетит книжную ярмарку в Катаре
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Российская делегация посетит международную книжную ярмарку в Катаре 

РИА Новости + ещё 11 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российская делегация посетит в качестве гостя XXIX международную книжную ярмарку, которая пройдет с 29 ноября по 8 декабря в столице Катара Дохе, заявил РИА Новости посол эмирата в России Фахад Мухаммед аль-Аттыйя.
"В культурной сфере, помимо тех событий, которые мы организуем в рамках культурного форума, мы также проведем международную книжную ярмарку в Катаре, и Россия станет гостем, так же как и мы являемся гостями здесь. Это будет на следующей неделе", — заявил посол "на полях" VII Санкт-Петербургского международного культурного форума.
Он также отметил, что после перекрёстного Года культур двух стран в 2018 году Россия и Катар сохранят культурное сотрудничество на самом высоком уровне и в 2019 году.
По словам посла, в декабре в Катаре состоится открытие выставки авангарда Третьяковской галереи. Кроме того, Катар примет участие в благотворительном бале, нацеленном на помощь людям с особыми потребностями, и организует модное шоу российского дизайнера, ожидается значительное присутствие российской стороны на декабрьском форуме в Дохе.
Форум в Дохе, который впервые проводился в 2000 году, служит платформой для обсуждения глобальных проблем. В этом году мероприятие пройдет 15-16 декабря и затронет четыре основные темы: безопасность, мир и посредничество, тренды и преобразования, а также экономическое развитие.
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