Украинец изменил данные в паспорте ради любимой

Гражданин Украины изменил паспортные данные, чтобы попасть к любимой в Крым

Отмечается, что ранее парень проживал в Феодосии , но в ноябре 2016 года был признан виновным в нарушении правил пребывания в РФ . Суд помимо штрафа принял решение о выдворении его за пределы России с запретом на посещение сроком на 5 лет.

"Имея намерение вернуться в Россию, однако осознавая факт отсутствия законных оснований для такого рода поездки, предприимчивый мужчина оформил в государственных органах Украины новый паспорт с измененными установочными данными. По обновленному документу 22-летний иностранец приехал в Крым", — сообщает УФСБ, не поясняя, какие конкретно данные были изменены в паспорте.

В ходе опроса молодой человек отметил, что на умышленное нарушение закона его подтолкнули высокие чувства к возлюбленной, проживающей в одном из южных городов полуострова, добавили в управлении.

В отношении задержанного возбуждено уголовное за незаконное пересечение госграницы иностранным гражданином, въезд которому в РФ заведомо для него не разрешен. Нарушителю избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 6 декабря этого года.