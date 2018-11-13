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Украинец изменил данные в паспорте ради любимой
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Гражданин Украины изменил паспортные данные, чтобы попасть к любимой в Крым 

РИА Новости 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Гражданин Украины изменил паспортные данные, чтобы попасть к возлюбленной в Крым, сообщила пресс-служба крымского погрануправления ФСБ РФ.
Отмечается, что ранее парень проживал в Феодосии, но в ноябре 2016 года был признан виновным в нарушении правил пребывания в РФ. Суд помимо штрафа принял решение о выдворении его за пределы России с запретом на посещение сроком на 5 лет.
"Имея намерение вернуться в Россию, однако осознавая факт отсутствия законных оснований для такого рода поездки, предприимчивый мужчина оформил в государственных органах Украины новый паспорт с измененными установочными данными. По обновленному документу 22-летний иностранец приехал в Крым", — сообщает УФСБ, не поясняя, какие конкретно данные были изменены в паспорте.
В ходе опроса молодой человек отметил, что на умышленное нарушение закона его подтолкнули высокие чувства к возлюбленной, проживающей в одном из южных городов полуострова, добавили в управлении.
В отношении задержанного возбуждено уголовное за незаконное пересечение госграницы иностранным гражданином, въезд которому в РФ заведомо для него не разрешен. Нарушителю избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 6 декабря этого года.
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