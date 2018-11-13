«МАКХЭППИ ДЕНЬ»-2018: старт дан! Осенний марафон добрых дел начался в Москве

Целый месяц — с 20 октября по 19 ноября в каждом из 660 предприятий «Макдоналдс» в 120 городах России проходит семнадцатая ежегодная благотворительная акция «МакХэппи День» в пользу детей, нуждающихся в поддержке. В рамках этого масштабного благотворительного мероприятия часть средств от реализации картофеля фри, а в нынешнем году — и картофеля по-деревенски направляется на проекты и программы Благотворительного Фонда «Дом Роналда Макдоналда». В 2018 году «МакХэппи День» особенный: уже в ноябре в «Макдоналдс» впервые будет продаваться российский картофель фри! В результате многолетней и кропотливой работы теперь этот продукт (один из основных в меню «Макдоналдс») стали выращивать и производить у нас в стране. Символично, что посетители «Макдоналдс» смогут сделать доброе дело, покупая российский товар и поддерживая таким образом не только проекты Фонда, но и отечественного производителя.

В этом году впервые в России партнером благотворительной акции «МакХэппи День» стала технологическая компания Masterсard *. Благодаря этому сотрудничеству в фонд «Дом Роналда Макдоналда» будет дополнительно перечисляться 1 рубль при каждой оплате заказа с картофелем картой Masterсard.

За 16 лет проведения акции «МакХэппи День» в России более 250 миллионов рублей передано на поддержку проектов благотворительного фонда «Дом Роналда Макдоналда». Средства, собранные по итогам проведения акции «МакХэппи День»-2018, будут также направлены на проекты Фонда и, в первую очередь, на поддержку «Дома Роналда Макдоналда» в Казани — уникальной семейной гостиницы при Детской Республиканской Клинической Больнице МинЗдрава Республики Татарстан . С момента открытия в 2013 году «Дом Роналда Макдоналда» в Казани стал «домом вдали от дома» для более чем 8 000 родителей и детей. В этом году при покупке любой упаковки картофеля фри, а также картофеля по-деревенски 1 рубль перечисляется на поддержку проектов Фонда. Кроме того, на программы Фонда будет направлена вся сумма от реализации специальных стикеров, которые также продаются во всех российских предприятиях сети до 19 ноября.

предоставлено организатором

предоставлено организатором

Благотворительный марафон открыл Генеральный директор «Макдоналдс» в России Марк Карена:

— За прошедшие годы Фонд «Дом Роналда Макдоналда» оказал помощь более чем 250 тысячам детей и семей, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, а за 28 лет существования в России «Макдоналдс» более 680 миллионов рублей было передано на благотворительные цели. Итоги нынешней акции «МакХэппи День» будут подведены в конце ноября, но уже сейчас хочется произнести слова искренней признательности в адрес посетителей «Макдоналдс». Спасибо за вашу поддержку и участие, за то, что вы с нами вместе помогаете семьям быть ВМЕСТЕ!

Алексей Малиновский, Глава Mastercard в России:

— Masterсard во всем мире создает современные платежные технологии и инновационные решения, с которыми оказание благотворительной помощи становится проще, удобнее. Мы рады стать партнерами благотворительной акции «МакХэппи День» и верим, что желающих оказать помощь детям, нуждающимся в поддержке, станет еще больше, ведь это совсем не трудно — оплачивая заказ с картофелем картой Mastercard, человек автоматически будет совершать доброе дело.

Стартовав около полудня, «МакХэппи День» продолжался до самого вечера: участники акции сменяли друг друга за прилавком, как обычные сотрудники ресторана. Звезды поощряли посетителей, сделавших благотворительные покупки: дарили им не только «улыбку бесплатно», но и совместное селфи, — а некоторые даже придумывали собственные «стимулирующие мероприятия» для оптимизации продаж. При этом очень многие участники акции приехали в «Макдоналдс» со своими «вторыми половинами» и с детьми, — и это тоже добрая традиция. Звезды многократно произносили слова благодарности участникам акции, благотворительному фонду «Дом Роналда Макдоналда» и «Макдоналдс», подчеркивая, что для многих гостей поддержка социальных инициатив компании уже вошла в приятную привычку:

— Я решил принять участие в акции «МакХэппи день», потому что поддерживаю все благотворительные проекты «Макдоналдс». Такие акции очень важны, они проходят во всех странах мира, а Россия начинает входить в этот, так сказать, «эшелон» помощи нуждающимся.

Актриса Дарья Повереннова:

— Для меня очень много значит деятельность Благотворительного фонда «Дом Роналда Макдоналда». Не понаслышке знаю, чем занимается этот фонд, была в «Доме Роналда Макдоналда» в Казани, поэтому я с удовольствием принимаю участие в мероприятиях этого фонда и желаю, чтобы в ходе акции «МакХэппи день» удалось собрать как можно больше денег.

Теле— и радиоведущая Тутта Ларсен:

— Я поддерживаю благотворительные мероприятия, которые устраивает «Макдоналдс», потому что вижу реальные результаты, реальный вклад в добрые дела, и мне нравится быть частью этого позитивного процесса. Мне довелось, в частности, участвовать в открытии инклюзивной детской площадки, построенной благотворительным фондом «Дом Роналда Макдоналда» на ВДНХ в Москве, и это действительно впечатляющий проект!

Блогер Ида Галич:

— Считаю, что помогать людям — это не хорошо и не плохо, это просто должно быть нормой жизни, и чем больше людей об этом узнают, тем лучше будет для нашего мира. Хочу призвать всех своих поклонников не только прийти в рестораны «Макдоналдс» и купить здесь картошку фри, каждый рубль с которой пойдет на благотворительность, но и просто быть более внимательными и чуткими друг к другу в обычной жизни.

Блогер Амиран Сардаров:

— Акцию «МакХэппи день» я считаю очень позитивной, в ней обязательно надо участвовать, поскольку рядом с нами есть много людей и особенно детей, которым эти деньги очень помогут. Благотворительный фонд «Дом Роналда Макдоналда» — это учреждение, которое занимается серьезной адресной помощью детям, а акции, подобные этой — большой праздник для всех, кто участвует в ней. Собирать деньги на благотворительность всегда лучше вокруг какого-то позитива, тогда это происходит гораздо легче.

Эстафету от Москвы очень скоро примут предприятия «Макдоналдс» в 20 российских городах: Санкт-Петербурге, Самаре, Ярославле, Рязани, Твери, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Волгограде, Сочи, Омске, Саратове, Ростове-на-Дону, Воронеже, Казани, Екатеринбурге, Уфе, Оренбурге, Челябинске, Новосибирске. В течение ноября во флагманских ресторанах «Макдоналдс» этих городов также пройдут акции «МакХэппи День». Благородное дело помощи детям личным участием поддержат давние друзья Фонда — политики, артисты, спортсмены, общественные деятели.

Итоги проекта будут подведены после его завершения — в конце ноября, но уже за неделю акции «МакХэппи день» было собрано 6,6 млн рублей в поддержку проектов Фонда.

Как социально ответственная компания «Макдоналдс» принимает активное участие в жизни общества, поддерживает социально-ориентированные программы в области здравоохранения, образования, культуры и спорта, пропагандируя активный образ жизни. За 28 лет более 680 миллионов рублей было передано на благотворительные цели. По инициативе компании в 1995 году был учрежден Благотворительный фонд. Основная цель работы фонда «Дом Роналда Макдоналда» — помощь детям, нуждающимся в поддержке.

За прошедшие годы Благотворительный фонд «Дом Роналда Макдоналда» оказал помощь более чем 250 000 детей и семей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, а в 2017 году на поддержку проектов Фонда было передано 73,5 миллиона рублей.

Основные проекты Фонда: бесплатная семейная гостиница Дом Роналда Макдоналда для родителей, чьи дети проходят длительное лечение в Детской Республиканской клинической больнице в Казани. «Дом Роналда Макдоналда» дает возможность не разлучаться семьям, где тяжело болеют дети;

проект «Семейные комнаты» функционирует в 7 больницах России. «Семейные комнаты» открыты для родителей, чьи дети проходят длительное лечение в больницах в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Саратове, Воронеже, Чебоксарах и Ульяновске. Как правило, Фонд осуществляет реконструкцию в нескольких помещениях одного из отделений детской больницы, где и оборудуется комплекс.

физкультурно-оздоровительная программа, которую реализуют квалифицированные специалисты по адаптивной физической культуре, регулярно проходящие курсы повышения квалификации. Программа включает в себя организацию и проведение открытых уроков, мастер-классов, практических и методических семинаров, спортивно-массовых мероприятий и направлена на обмен опытом в области работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Всего с 2010 года в рамках программы было проведено 1 000 семинаров для 5 000 специалистов;

две инклюзивные детские игровые площадки. Первую площадку Благотворительный Фонд «Дом Роналда Макдоналда» построил в Сочи в 2014 году. В 2016 году аналогичная площадка была открыта на территории ВДНХ в Москве. Эти площадки помогают исполнить детскую мечту играть вместе — вне зависимости от состояния здоровья каждого ребенка.

· Дом Роналда Макдоналда — настоящий «дом вдали от дома» для семей, чьи дети проходят длительное лечение в Детской Республиканской клинической больнице МЗРТ.

· Проект призван создать наиболее комфортные условия для проживания родителей на территории больницы, чтобы дети могли не разлучаться со своими близкими на время лечения. Этот уникальный проект Фонда решает целый комплекс психологических и социальных проблем детей, проходящих длительное лечение в больницах.

· Фонд начал строительство Дома Роналда Макдоналда в Казани 28 августа 2012 года, и уже в июле 2013 года Дом торжественно открыл свои двери для первых постояльцев. На строительство уникальной семейной гостиницы было направлено более 120 млн рублей.

· Гостиница для маленьких пациентов ДРКБ и их родителей расположена рядом с Центральным корпусом больницы. Дом Роналда Макдоналда состоит из 24 спален, гостиной, игровой комнаты, компьютерной зоны, кухни, столовой и прачечной, санузлов, административных помещений, а также зоны приема и регистрации гостей. Весь первый этаж гостиницы подготовлен для пребывания детей с ограниченными возможностями здоровья. Также на территории гостиницы есть специально оборудованная детская площадка.

· Благодаря Дому Роналда Макдоналда живущие в нем семьи могут экономить порядка 15 миллионов рублей в год на проживании.

Более подробная информация об акции «МакХэппи День» и проектах благотворительного фонда «Дом Роналда Макдоналда» — на официальном сайте Фонда