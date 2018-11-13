Милонов займется борьбой с сектами

Депутат Милонов сменил комитет в Госдуме, чтобы заняться борьбой с сектами

Депутат Госдумы Виталий Милонов перешел из комитета по международным делам в состав думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, соответствующее постановление поддержала во вторник нижняя палата парламента РФ. По словам депутата, на новом посту он сосредоточится на работе с религиозными организациями и противодействии распространению тоталитарных сект и различных культов.

В разговоре с корреспондентом ТАСС политик объяснил свое решение тем, что основная часть вопросов, с которыми ему приходится работать, связана с внутренней повесткой.

"Я очень благодарен коллегам по международному комитету, но, во-первых, международная повестка в соответствии с Конституцией больше в руках президента, и вопросов нет никаких, все замечательно. А вот что касается работы с религиозными организациями, с общественными институтами, здесь, мне кажется, я могу быть более полезен, потому что тут гораздо больше спектр вопросов. Надеюсь, что мне удастся эффективно поработать в этом комитете, уже есть многие планы и договоренности", — сказал Милонов.

В частности, пояснил депутат, есть "очень большие наработки по взаимодействию с различными общественными организациями". По словам Милонова, стратегически важным для него является направление работы с религиозными организациями и "противодействие распространению тоталитарных сект в нашей стране, деструктивных культов". Кроме того, парламентарий займется сферой государственно-церковных отношений.

"Это моя тематика, которая мне очень нравится, и я надеюсь, что смогу на практике это показать", — заключил он.

Ранее Милонов, будучи депутатом Заксобрания Санкт-Петербурга, предлагал ряд громких инициатив: в частности, ввести удостоверения на право управления велосипедами, обязав их владельцев сдавать экзамены на знание ПДД, запретить прогулки в общественных местах Петербурга в купальниках и с голым торсом. Уже после избрания депутатом Госдумы седьмого созыва он выступал за введение досудебной блокировки сайтов с объявлениями об интим-услугах, а также за запрет работать на госслужбе больным наркоманией и алкоголизмом.