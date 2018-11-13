Обнаружено неизвестное стихотворение Богдановича

Обнаружено неизвестное стихотворение Максима Богдановича

Российские учёные-литературоведы обнаружили в архивах ранее утраченную тетрадь со стихами классика белорусской литературы Максима Богдановича, среди которых оказалось и одно неизвестное произведение поэта, сообщил Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота на открытии Российско-белорусского экспертно-медийного форума.

Форум "Молодые ученые как приоритет Союзного государства" проходит 13 — 14 ноября в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" . Организаторами форума выступают Постоянный комитет Союзного государства и МИА "Россия сегодня".

Постоянный комитет Союзного государства в связи с отмечаемым в 2018 году 150-летием со дня рождения Максима Горького инициировал гуманитарный проект "Горький и Богдановичи", в рамках которого изучается творческое содружество Горького, белорусского этнографа, историка культуры Адама Богдановича и его сына — поэта Максима Богдановича.

"Между учёными Белоруссии и России существуют тесные связи. Мы с участием наших экспертов и Постоянного комитета занимались организацией изучения творчества Горького и Богдановичей. Они тесно связаны дружбой и семейными узами. Проведены ряд конференций и встреч. Российские учёные нашли не опубликованные ранее стихи Богдановича", — сказал Рапота на открытии форума.

Госсекретарь предложил объявить конкурс на лучший перевод на белорусский язык обнаруженного стихотворения Максима Богдановича, которое написано на русском языке.

"Я видел реакцию специалистов, которые сделали это открытие, они были в таком восторге. Я очень проникся этим настроением и понял, что надо и дальше продолжать эту работу, потому что она плодотворна и приносит радость людям. Помимо этого, она дает новые открытия", — сказал Рапота.

В свою очередь, заместитель директора Института мировой литературы имени Максима Горького РАН Дарья Московская подчеркнула, что найденная тетрадь Богдановича является уникальной. "По сути, его творения — это старт самосознания и белорусской культуры. Это настоящая сенсация. Архивы хранят тайны, и это направление надо развивать", — сказала она.