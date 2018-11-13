Ещё
Учительница случайно создала оптическую иллюзию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Учительница случайно создала уникальную оптическую иллюзию 

ТК «Звезда» + ещё 1 2 часа назад
Фото: Twitter
При взгляде на узор кажется, что контуры маков переплетены друг с другом или вписаны в круг. Однако при рассмотрении каждого цветка индивидуально картина меняется.
Преподаватель начальной школы из Канады случайным образом создала новую оптическую иллюзию. Это произошло, когда женщина готовила бумагу для поделок вместе с детьми.
Как рассказала сама учительница на портала Reddit, она хотела вырезать маки из красной бумаги. Для этого педагог нарисовала их на листе, причем максимально плотно, чтобы рационально использовать цветной картон.
Получившийся рисунок удивил и женщину, и ее воспитанников. При взгляде на узор кажется, что контуры маков переплетены друг с другом или вписаны в круги. Однако при рассмотрении каждого цветка индивидуально становится очевидно, что никаких пересечений и кругов нет.
Запись педагога с фотографией с работой собрали более 120 тысяч оценки и тысячи комментариев. Судя по реакции, учительнице действительно удалось создать уникальную оптическую иллюзию, причем совершенно случайно.
ТК «Звезда»: последние новости
Умерла актриса из «Моей прекрасной няни» и «Интернов» Улюкаев описал свою жизнь в колонии «Мне по барабану» – Ефремов отреагировал на предложение лишить его звания «Заслуженного артиста РФ»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Изнасилованная в Уфе дознавательница вспомнила все413
Следователи снова взялись за дело об убийстве Талькова63
Питавшийся на 3,5 тыс. депутат пришел к очевидному итогу128
Кадыров заступился за пятилетнего рекордсмена из Чечни44
Роскосмос показал ядерный корабль264
Видео
00:46
Пока вы спали: Продажа бензина в РФ стала выгоднее экспорта
Общество
01:19
Умер Стэн Ли
В мире
00:31
Следователи снова взялись за дело об убийстве Талькова
Происшествия
02:48
Украинская церковь приняла неожиданное решение
Украина В мире
01:12
Лаврова не пустили к Путину в Сингапуре
Политика
00:58
Пассажиры электричек не могут попасть в Москву
Новости Москвы
05:28
Питавшийся на 3,5 тыс. депутат пришел к очевидному итогу
Политика
04:04
Россия решила взяться за еще одну арабскую страну
Политика
00:21
Врачи скорой объяснили ситуацию с выброшенным пенсионером
Общество
01:30
Изнасилованная в Уфе дознавательница вспомнила все
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение