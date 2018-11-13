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Подсчитано число не пользовавшихся интернетом россиян
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Питавшийся на 3,5 тыс. депутат пришел к очевидному итогу
Питавшийся на 3,5 тыс. депутат пришел к очевидному итогу

Подсчитано число никогда не пользовавшихся интернетом россиян 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: ТАСС
Специалисты исследовательской организации «Левада-центр» обнаружили, что 24 процента россиян никогда в жизни не пользовались интернетом. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованного на сайте организации.
Таким образом, доля не пользующихся интернетом россиян в последние годы снизилась. В 2015-м этот показатель составил 30 процентов, в 2016 и 2017 годах — 27.
Больше половины опрошенных (57 процентов) заявили, что выходят в мировую сеть ежедневно. Основная часть пользователей интернета — молодежь.
Судя по результатам опроса, большой интерес к интернету в последние годы проявляют люди старшего возраста. В настоящее время четверть респондентов старше 55 лет ежедневно заходит в интернет. Несколько лет назад их доля не превышала десяти процентов.
Опрос проводился в октябре 2018 года среди совершеннолетних россиян в 136 населенных пунктах. Число опрошенных превысило полторы тысячи человек.
Ранее стало известно, что цена абонентской платы за домашний интернет в России вырастет. С ноября 2018 года это сделал оператор связи «Ростелеком». Вслед за ним увеличить стоимость услуг планируют и другие провайдеры
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