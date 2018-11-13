Подсчитано число не пользовавшихся интернетом россиян

Подсчитано число никогда не пользовавшихся интернетом россиян

Специалисты исследовательской организации «Левада-центр» обнаружили, что 24 процента россиян никогда в жизни не пользовались интернетом. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованного на сайте организации.

Таким образом, доля не пользующихся интернетом россиян в последние годы снизилась. В 2015-м этот показатель составил 30 процентов, в 2016 и 2017 годах — 27.

Больше половины опрошенных (57 процентов) заявили, что выходят в мировую сеть ежедневно. Основная часть пользователей интернета — молодежь.

Судя по результатам опроса, большой интерес к интернету в последние годы проявляют люди старшего возраста. В настоящее время четверть респондентов старше 55 лет ежедневно заходит в интернет. Несколько лет назад их доля не превышала десяти процентов.

Опрос проводился в октябре 2018 года среди совершеннолетних россиян в 136 населенных пунктах. Число опрошенных превысило полторы тысячи человек.