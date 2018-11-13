Ещё
Названы самые популярные вопросы о ЕГЭ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пассажиры электричек не могут попасть в Москву
Пассажиры электричек не могут попасть в Москву

В Рособрнадзоре назвали самые популярные вопросы о ЕГЭ 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
За период с января по октябрь 2018 года на горячую линию и линию доверия ЕГЭ поступил 15 671 звонок. За аналогичный период прошлого года по ним звонили почти в два раза меньше (9643 звонка). Об этом RT сообщили в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки.
В Рособрнадзоре отметили, что по телефону горячей линии граждане могут задать свои вопросы о ЕГЭ, а по телефону доверия сообщить о любых нарушениях, связанных с проведением экзамена.
Отмечается, что наибольшее количество звонков поступает по поводу результатов сдачи ЕГЭ (5307 звонков — 2018 год, 3085 звонков — 2017 год).
Также граждан интересует, как принять участие в экзамене и подать документы (3732 звонков — 2018 год, 2217 звонков — 2017 год).
Третья по популярности тема — процедура сдачи ЕГЭ, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья (3114 — 2018 год, 1833 — 2017 год).
В ведомстве также объяснили, что количество обращений в 2018 году увеличилось в связи с ростом числа операторов колл-центра.
Ранее, как сообщал m24, Рособрнадзор назвал самые популярные специальности у поступающих в вузы по итогам приёмной кампании 2018 года.
RT на русском: последние новости
СМИ: Минздрав поддержал предложение ввести налог на сладкую газировку Умерла актриса Наталья Корчагина На Кубани уволили врача поликлиники за грубый отказ диабетику в инсулине
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У берегов Японии обнаружили десятки лодок с трупами34
«Я опасалась за свою жизнь»39
Русских мужчин назвали «ослабшими»452
Запад добивает Россию947
Навального не выпустили из России182
Видео
01:19
Умер Стэн Ли
В мире
00:58
Пассажиры электричек не могут попасть в Москву
Новости Москвы
00:46
Разговору Путина и Трампа помешали
Политика В мире
03:12
«Мишенька, будь ты здоров»: Петросян о Задорнове
Шоу-бизнес Статьи
01:52
«Я опасалась за свою жизнь»
Общество
03:26
«Война подогревает цены на нефть»
В мире Статьи
02:09
Смартфон Samsung с гибким дисплеем показали на видео
Наука и техника
03:27
Разведка Украины готовила теракты в Крыму
В мире Происшествия
00:11
Навального не выпустили из России
Политика
00:41
В Китае женщина провалилась под тротуар
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение