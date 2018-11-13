Названы самые популярные вопросы о ЕГЭ

В Рособрнадзоре назвали самые популярные вопросы о ЕГЭ

За период с января по октябрь 2018 года на горячую линию и линию доверия ЕГЭ поступил 15 671 звонок. За аналогичный период прошлого года по ним звонили почти в два раза меньше (9643 звонка). Об этом RT сообщили в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки

В Рособрнадзоре отметили, что по телефону горячей линии граждане могут задать свои вопросы о ЕГЭ, а по телефону доверия сообщить о любых нарушениях, связанных с проведением экзамена.

Отмечается, что наибольшее количество звонков поступает по поводу результатов сдачи ЕГЭ (5307 звонков — 2018 год, 3085 звонков — 2017 год).

Также граждан интересует, как принять участие в экзамене и подать документы (3732 звонков — 2018 год, 2217 звонков — 2017 год).

Третья по популярности тема — процедура сдачи ЕГЭ, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья (3114 — 2018 год, 1833 — 2017 год).

В ведомстве также объяснили, что количество обращений в 2018 году увеличилось в связи с ростом числа операторов колл-центра.

Ранее, как сообщал m24, Рособрнадзор назвал самые популярные специальности у поступающих в вузы по итогам приёмной кампании 2018 года.