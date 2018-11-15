Более 360 тысяч россиян выбрали новые имена для аэропортов 

По итогам трех дней финального тура конкурса «Великие имена России» свои голоса за имена-фавориты отдали более 360 тысяч человек. Об этом сообщается на сайте конкурса.
Активнее всего россияне голосовали за новые названия для аэропортов Уфы (23,2 тысячи человек), Якутска (19,3 тысячи) и петербургского аэропорта Пулково (15,2 тысячи).
В топ-5 по числу голосов вошли аэропорт Симферополя и московский аэропорт Внуково (по 13,7 тысячи человек).
По итогам третьего дня финала в лидеры выбились новые имена. Так, ранее в Казани побеждало имя Андрея Туполева, а теперь лидером стал Габдулла Тукай. Для аэропорта Якутии продолжают активно поддерживать кандидатуру писателя Платона Ойунского: число голосов за него за сутки выросло почти в два раза, с 6,5 до 13,4 тысячи.
В Калининграде с большим отрывом побеждает Иммануил Кант (4944 голоса). В Москве (Шереметьево) побеждает Александр Пушкин (3004 голоса). Для столичного Внуково лидирует имя Сергея Королева (6414 голосов), а для Домодедово — Михаила Ломоносова (3550 голосов). В Магадане с результатом в 1594 голоса побеждает имя Владимира Высоцкого.
Финальное голосование стартовало в 11:00 12 ноября. Любой желающий может выбрать один аэропорт из общего списка и проголосовать за одно имя (по принципу «один голос — один аэропорт — одно имя»).
По итогам конкурса «Великие имена России» 45 крупнейшим аэропортам страны присвоят имена знаменитых россиян. В список кандидатов вошли самые разные люди: от исторических фигур и советских деятелей до современников.