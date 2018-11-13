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«Уральским авиалиниям» разрешили рейсы из Москвы в Европу
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«Уральским авиалиниям» дали разрешение на регулярные рейсы из Москвы в Европу 

BFM.RU 2 часа назад
Фото: ТАСС
Авиакомпания «Уральские авиалинии» получила разрешение на выполнение регулярных рейсов в ряд европейских городов из аэропорта Жуковский, сообщают «Ведомости» со ссылкой на Росавиацию.
По данным издания, авиакомпании выдан допуск на ежедневные полеты в Лондон, Амстердам, Мадрид, Стокгольм, Прагу, Карловы Вары и Стамбул, дважды в неделю — в Милан и Катанию, трижды — в Париж и до десяти рейсов в неделю — в Чимкент.
Когда перевозчик запустит рейсы, неизвестно, но сейчас на сайте авиакомпании указаны только рейсы в Прагу. Недавно компания открыла продажи на полеты в Рим — их «Уральские авиалинии» начнут выполнять в конце декабря, указывает газета.
Сейчас «Уральские авиалинии» выполняют на регулярной основе рейсы из Жуковского в Тбилиси, Тель-Авив, Калининград и Симферополь, а также в Таджикистан и Киргизию.
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