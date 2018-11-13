«Уральским авиалиниям» разрешили рейсы из Москвы в Европу

«Уральским авиалиниям» дали разрешение на регулярные рейсы из Москвы в Европу

По данным издания, авиакомпании выдан допуск на ежедневные полеты в Лондон, Амстердам Мадрид , Стокгольм, Прагу, Карловы Вары и Стамбул, дважды в неделю — в Милан и Катанию, трижды — в Париж и до десяти рейсов в неделю — в Чимкент.

Когда перевозчик запустит рейсы, неизвестно, но сейчас на сайте авиакомпании указаны только рейсы в Прагу. Недавно компания открыла продажи на полеты в Рим — их «Уральские авиалинии» начнут выполнять в конце декабря, указывает газета.

Сейчас «Уральские авиалинии» выполняют на регулярной основе рейсы из Жуковского в Тбилиси, Тель-Авив, Калининград и Симферополь, а также в Таджикистан и Киргизию.