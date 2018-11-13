Профильный комитет Госдумы поддержал частичную декриминализацию статьи 282 УК РФ

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании во вторник рекомендовал принять пакет законопроектов о частичной декриминализации статьи 282 Уголовного кодекса РФ " (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"), устанавливающей ответственность за экстремизм.

Инициативы внес на рассмотрение депутатов в начале октября президент России Владимир Путин . Ими предусматриваются поправки в Уголовный кодекс РФ и Кодекс РФ об административных правонарушениях, касающиеся либерализации положений статьи 282 УК РФ. Ее первую часть, устанавливающую наказание за действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в том числе с использованием СМИ либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет, предлагается перевести в КоАП РФ. Административная ответственность в этих случаях будет назначаться в виде штрафа для граждан в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, или обязательных работ на срок до 100 часов, или административного ареста на срок до 15 суток, а для юридических лиц предусматриваются штрафные санкции в размере от 250 тыс. до 500 тыс. рублей.

Уголовное преследование может, однако, наступить уже при первом рецидиве. То есть, если правонарушение будет зафиксировано повторно в течение года, то наказание может назначено по прежним нормам — лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Как ранее пояснил ТАСС глава комитета Павел Крашенинников , пакет законопроектов о декриминализации статьи 282 Уголовного кодекса РФ после его принятия "будет иметь обратную силу" и распространяться на ранее возбужденные уголовные дела и вынесенные приговоры. Это значит, указал он, что "все так называемые уголовные дела за лайки и репосты должны быть закрыты, а вступившие в силу приговоры пересмотрены".

Крашенинников уточнил, что речь идет об открытых ранее уголовных процессах по части первой статьи 282 УК РФ.