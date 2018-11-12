Британка щедро заплатит тому, кто станет ее парнем

Британке Джейн Парк однажды уже несказанно повезло, шесть лет назад девушка выиграла в лотерею миллион фунтов стерлингов. Но в любви счастливая обладательница миллионного состояния терпит неудачу: с семнадцати лет девушка ищет своего спутника жизни, но до сих пор так и не встретила настоящую любовь. Желание поскорее обрести личное счастье вынуждает Джейн на странный поступок: она готова платить своему будущему парню 60 000 фунтов стерлингов в год. Все эти средства ее поклонник сможет смело тратить на подарки для Джейн, а также на походы по ресторанам. К чему приведет подобная «щедрость», можно догадаться без труда — в поисках бойфренда юная британка вмиг разорится, а вот сможет ли она наладить свою личную жизнь? Счастье, как известно, невозможно купить.