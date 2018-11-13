Муж Поклонской остался без работы

Поклонская рассказала, чем займется ее муж после «некрасивого увольнения»

«Когда его недавно не совсем красиво попросили уйти с государственной службы, то посоветовали идти и помогать своей жене. Вот он и помогает», — сказала Поклонская в интервью РИА «Новости».

Она отметила, что совместно работает с мужем над проектами, поскольку у него большой опыт как правоохранительной, так и правозащитной работы.

«У нас очень эффективный тандем. Уверена, многого добьемся вместе», — уточнила она.