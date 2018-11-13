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Муж Поклонской остался без работы
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Поклонская рассказала, чем займется ее муж после «некрасивого увольнения» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 1 час назад
Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала, что будет делать ее муж Иван Соловьев после увольнения с должности руководителя рабочего аппарата уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой.
«Когда его недавно не совсем красиво попросили уйти с государственной службы, то посоветовали идти и помогать своей жене. Вот он и помогает», — сказала Поклонская в интервью РИА «Новости».
Она отметила, что совместно работает с мужем над проектами, поскольку у него большой опыт как правоохранительной, так и правозащитной работы.
«У нас очень эффективный тандем. Уверена, многого добьемся вместе», — уточнила она.
Ранее пресс-секретарь омбудсмена Алексей Зловедов говорил, что Соловьев уволился по собственному желанию. Поклонская и Соловьев отпраздновали свадьбу 11 августа в сербском ресторане «Балкан Гриль» в поселке Береговое в Крыму. Там же они провели медовый месяц.
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