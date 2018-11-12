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Зачем прокурорам бронежилеты, шлемы и газовые баллончики?
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Зачем прокурорам бронежилеты, шлемы и газовые баллончики? 

BFM.RU 1 час назад
Фото: ТАСС
Прокуроры получат шлемы, жилеты и газовые баллончики. Правительство внесло поправки в закон «О прокуратуре», согласно которым всех прокуроров снабдят индивидуальными средствами защиты. В частности, они получат защитные бронежилеты, способные остановить пулю снайпера, шлемы нескольких классов защиты и газовые баллончики — все отечественного производства.
В постановлении правительства сказано, что эти поправки необходимы для повышения уровня правовой и социальной защиты прокуроров. Также еще с 1999 года они имеют право носить ручное стрелковое оружие.
В предыдущей редакции закона не было упоминания о средствах индивидуальной защиты. Зачем они понадобились? Отвечает юрист, бывший сотрудник прокуратуры Александр Михайлов:
— По крайней мере, для Москвы, Московской области и регионов в западной части России это не очень актуально, потому что на моей памяти пострадавших во время исполнения обязанностей сотрудников прокуратуры не было. Последний случай, о котором известно мне, был в конце 90-х: следователь прокуратуры, расследующий дело одной из преступных группировок, был убит где-то около своего дома. В 2000-х годах таких случаев не было, и этот вопрос никогда не был актуальным и никогда не мешал и не беспокоил сотрудников надзорного ведомства.
— Сам этот факт не подрывает веру в правосудную систему?
— Я думаю, что большинство этого факта даже и не заметит. Обсуждать будут сотрудники прокуратуры, может быть, сотрудники других правоохранительных ведомств, которые как-то с этим связаны, занимаются смежной и похожей работой. Но я думаю, что обычное население на это не обратит внимания, и этот факт останется незамеченным.
— А носить будут?
— Я думаю, вряд ли. Имеет смысл усложнять себе жизнь, только когда для этого есть какие-то основания. Если беспокоиться не о чем, какой смысл таскать все это с собой.
Экс-судья Конституционного суда РФ Татьяна Морщакова с трудом представляет себе прокурора в бронежилете:
— Не в зале судебного заседания он будет стоять с баллоном, в шлеме и бронежилете, а, наверное, на улице. Но я не знаю, что делают наши прокуроры на улицах. Они нарушителей не преследуют, не выслеживают никого. Когда-то у судей Конституционного суда было право на оружие: они могли его иметь, носить, и даже было признано важным, чтобы они тренировались в стрельбе. Но это были детские игры, это совершенно никогда никому не могло пригодиться.
— Были случаи, когда пришлось пользоваться?
— Да что вы, никто даже при себе не имел!
Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной заявил «Интерфаксу», что распоряжение правительства носит, скорее, технический характер.
«Конечно, трудно представить, что прокурор в своей каждодневной деятельности будет использовать газовый баллон или шлем, но в жизни всякое случается», — отметил Куренной.
Бронежилет 5-го класса защиты, согласно ГОСТ, защищает от попадания из снайперской винтовки Драгунова (СВД), 4-класса — от попадания патрона автомата Калашникова, бронежилет 3-класса останавливает патрон пистолета Ярыгина.
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