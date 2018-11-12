4105 отжиманий мальчика из Чечни не сочли рекордом

Мальчик из Чечни отжался 4105 раз, но не попал в Книгу рекордов РФ

Пятилетний мальчик из Чечни отжался 4105 раз за два часа, передает телеграм-канал Mash.

Пятилетний Рахим Кураев из чеченского села Дуба-Юрт решил поставить новый рекорд по отжиманиям. В течение двух часов мальчик отжался 4105 раз без перерыва.

Достижение Рахима было заснято на видео и отправлено в Книгу рекордов России, однако там отказались засчитывать рекорд.

Представители книги рекордов посчитали, что ребенок во время отжиманий отвлекался на просмотр мультфильмов в мобильном телефоне и отрывал руки от пола, переставляя счетные палочки, с помощью которых он считал количество отжиманий.

Рахиму предложили повторить свое достижение без нарушений.