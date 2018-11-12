Ещё
4105 отжиманий мальчика из Чечни не сочли рекордом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мальчик из Чечни отжался 4105 раз, но не попал в Книгу рекордов РФ 

Рамблер + ещё 1 43 минуты назад
Пятилетний мальчик из Чечни отжался 4105 раз за два часа, передает телеграм-канал Mash.
Пятилетний Рахим Кураев из чеченского села Дуба-Юрт решил поставить новый рекорд по отжиманиям. В течение двух часов мальчик отжался 4105 раз без перерыва.
Достижение Рахима было заснято на видео и отправлено в Книгу рекордов России, однако там отказались засчитывать рекорд.
Представители книги рекордов посчитали, что ребенок во время отжиманий отвлекался на просмотр мультфильмов в мобильном телефоне и отрывал руки от пола, переставляя счетные палочки, с помощью которых он считал количество отжиманий.
Рахиму предложили повторить свое достижение без нарушений.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назарбаев «не признал» Крымский мост257
«Союзу» пришел конец279
Запад добивает Россию94
Путин принял решение по пенсионным надбавкам депутатам478
Китай показал новейшие истребители в действии42
Видео
00:46
Разговору Путина и Трампа помешали
Политика В мире
00:41
В Китае женщина провалилась под тротуар
Происшествия В мире
00:46
«Путин, Трамп и Эрдоган оказались „неудобными гостями“
В мире Статьи
01:06
Китай показал новейшие истребители в действии
Оружие Армия
00:19
4105 отжиманий мальчика из Чечни не сочли рекордом
Общество
01:02
Запад добивает Россию
В мире Статьи
03:50
В Москве отгуляли самую дорогую свадьбу
Шоу-бизнес
01:39
Назарбаев «не признал» Крымский мост
В мире СНГ
00:46
В Париже не стали читать письма русских солдат
В мире
02:09
Новая оптическая иллюзия озадачила пользователей Сети
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение