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Название аэропорта Симферополь выберут из трех фамилий
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Название аэропорта Симферополь выберут из трех фамилий 

Российская Газета + ещё 3 2 часа назад
Фото: Илья Изотов/ РГ
В шорт-лист голосования за название международного аэропорта Симферополь вошли три имени, которые отобраны по итогам соцопросов агенства ВЦИОМ и утверждены экспертным советом конкурса "Великие имена России". Об этом сообщили в пресс-службе министерства внутренней политики, информации и связи Республики Крым.
Крымчанам предлагается проголосовать за художника-мариниста Ивана Айвазовского, императрицу Екатерину II или флотоводца Павла Нахимова. За них высказались большинство участников опроса. В длинном листе акции было 12 фамилий. Помимо фамилий, включенных по решению Общесвенной палаты Крыма, в последние недели были добавлены также святитель Лука и летчик-ас, дважды герой СССР Амет-Хан Султан.
Отдать голос за одного из них можно до 30 ноября на странице сайта проекта великиеимена.рф/members/simferopol. Для голосования необходимо авторизоваться через соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники" или с помощью номера своего телефона. Назвать выбранное имя можно также по телефону "горячей линии" 8-800-707-93-17. Возможно и очное голосование в международном аэропорту "Симферополь", в торговом центре ТЦ "Южная галерея" в Центральном универмаге — также с 12 по 30 ноября с 16 до 19 часов.
Голосование проходит по принципу "один голос — один аэропорт — одно имя". Сводная статистика голосования будет актуализироваться каждый день в полдень на сайте проекта. Победителей конкурса объявят 5 декабря.
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