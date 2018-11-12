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Пока вы спали: Россиянам угрожают массовые увольнения
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Пока вы спали: Россиянам угрожают массовые увольнения 

Рамблер 1 час назад

Россияне останутся без имплантов

После 2021 года россиянам грозит дефицит медицинских изделий — от томографов до имплантатов. Об этом, как сообщает «Коммерсант», в письме зампреду правительства Татьяне Голиковой написали представители союза производителей медизделий «Медицинские ресурсы» и других отраслевых объединений. По их мнению, к дефициту могут привести требование перерегистрировать медицинские изделия к 2021-у ради создания единого рынка ЕАЭС и неспособность Росздравнадзора сделать это столь быстро.

«Коку-колу» обложат налогом

Министерство здравоохранения поддерживает введение в России акциза на сладкие газированные напитки и, как следствие, их подорожание примерно на 20%. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе ведомства. Инициатива поднять акцизы по меньшей мере на 20% содержится в отзыве экспертного совета при правительстве на федеральный проект «Укрепление общественного здоровья», одной из целей которого является снижение потребления россиянами сахара. В Минздраве изданию сообщили, что поддерживают идею, так как она признана ВОЗ эффективной в борьбе с неинфекционными заболеваниями.

В российской школе устраивали кальянные вечеринки

Кальянную вечеринку в школе приморского села Новоникольск устроил сторож. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе краевого управления МВД. Сейчас ведомство проверяет скандальное видео, на прошлой неделе распространившееся по социальным сетям. На нем молодые люди пьют пиво и курят кальян в учительской. В МВД подтвердили, что «событие имело место» в январе 2018 года, организовал его сторож учебного заведения, а участвовали в нем исключительно совершеннолетние.

Россиянам угрожают массовые увольнения

Технологии на основе искусственного интеллекта лишат работы множество россиян. Об этом «Ура.ру» заявили депутат Госдумы и экономист. По словам справедливоросса Олега Шеина, ИИ уже вытесняет людей из-за сфер услуг, сельского хозяйства и фабрично-заводской промышленности. В будущем, уверен директор Института актуальной экономики Никита Исаев, искусственный интеллект может вытеснить людей также из финансовой, в том числе банковской, и непромышленной сфер.

Первая проверка фото Цеповяза с крабами не нашла нарушений

Фотографии бандита Вячеслава Цеповяза с икрой и крабами в тюрьме стали поводом для проверки еще в апреле 2018 года, но она не нашла в них «состава преступления». Об этом «Интерфаксу» рассказала глава амурской Общественной наблюдательной комиссии Наталья Охотникова. По ее словам, весной снимками Цеповяза «заинтересовались» ФСИН, Генпрокуратура и Следственный комитет, однако ничего «преступного» на них обнаружено не было.
«Дело в том, что фотографии жена Цеповяза предоставила только в документальном виде, в электронном варианте их нет», — объяснила Охотникова.
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