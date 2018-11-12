Ученые попросили Росприроднадзор запретить вылов косаток

Ученые из восьми стран попросили Росприроднадзор запретить вылов косаток в 2019 году

Ученые из восьми стран подписали обращение в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) с просьбой не разрешать отлов косаток в 2019 году. Об этом сообщила в понедельник сахалинская областная общественная организация Клуб "Бумеранг".

Ранее сообщалось о десятках морских млекопитающих — белух и косаток — которые содержатся в бухте Средней в Приморском крае частными компаниями. На прошлой неделе Владивостокская межрайонная природоохранная прокуратура совместно с Росприроднадзором и Россельхознадзором начала проверку условий содержания и использования этих животных. Как сообщили ТАСС в ведомстве, уже выявлены нарушения при выдаче разрешений на отлов, а также при содержании животных, однако проверка еще не завершена и мер прокурорского реагирования пока не принято.

"Сегодня в департамент Росприроднадзора по Дальневосточному федеральному округу в Хабаровске обратилась международная группа биологов — специалистов по китообразным. 25 экспертов из восьми стран просят ведомство и созданную им экспертную комиссию не одобрять общий допустимый улов (ОДУ) косаток на 2019 год и считают, что продолжение отлова в Охотском море может быстро истощить популяцию", — говорится в сообщении.

Письмо предписали эксперты из Италии, Греции, США, Канады, Гонконга, Великобритании, Швейцарии, Новой Зеландии. Они обращают внимание российских чиновников, что вылов даже нескольких китообразных может иметь долгосрочные негативные последствия для всей популяции. Подобное произошло в море Селиш у западного побережья Канады и США в 60-х годах ХХ века, когда была подорвана численность популяции косаток, которая не восстановилась до сих пор.

"Окончание государственной экологической экспертизы Росприроднадзора намечено на 16 ноября 2019 года. Если она даст положительное заключение на материалы ОДУ, то вылов в Охотском море за 2018-2019 годы составит 26 косаток и несколько сотен белух, а с учетом традиционной неучтенной гибели членов семей — много больше. Это может стать настоящей катастрофой для будущего охотоморских косаток и белух", — говорится в сообщении.