Более 200 тысяч россиян проголосовали за новые имена аэропортов

По итогам первого дня финального голосования конкурса «Великие имена России» свои голоса за имена-фавориты отдали 200 тысяч человек. Об этом сообщается на сайте конкурса.

Большинство участников (76 процентов или 160 тысяч человек) проголосовало через сайт Великиеимена.рф. Через соцсети проголосовали 22 процента участников (более 47 тысяч человек). На «горячую линию» для голосования 8-800-707-9317позвонили два процента участников (почти три тысячи человек).

Среди имен-финалистов определились очевидные лидеры. В Калининграде с большим отрывом побеждает Иммануил Кант (3264 голоса), в Калуге за победу борются Георгий Жуков Константин Циолковский (2381 и 2382 голоса соответственно).

Финальное голосование стартовало в 11:00 12 ноября. Любой желающий может выбрать один аэропорт из общего списка и проголосовать за одно имя (по принципу «один голос — один аэропорт — одно имя»).

По итогам конкурса «Великие имена России» 45 крупнейшим аэропортам страны присвоят имена знаменитых россиян. В список кандидатов вошли самые разные люди: от исторических фигур и советских деятелей до современников.

Соотечественник, чье имя участвует в конкурсе, должен быть исторически связан с регионом аэропорта. Нельзя выдвигать имена, которые уже использованы в названиях российских аэропортов.