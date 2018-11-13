Зачем россиян хотят лишить «сладкой» жизни

В коридорах власти созрела идея нового налога. На этот раз на глаза чиновникам попалась сладкая газировка: ее хотят обложить акцизом минимум на 20% от розничной цены. Таким методом авторы инициативы рассчитывают отучить россиян от потребления вредных напитков и приучить к правильному питанию.

Соответствующую меру предложил экспертный совет при правительстве в своем отзыве на федеральный проект «Укрепление общественного здоровья». Цель, как водится, благая — уменьшить потребление сахара. В Минздраве новшество уже поддержали.

За что боремся?

По данным Минздрава, в 2017 году число россиян, страдающих ожирением, достигло 2 млн — 1,3% от населения страны. И это — только те, кому диагноз поставлен официально. Между тем, избыточный вес может привести к гипертонии и сахарному диабету, а в перспективе и к более серьезным сердечно-сосудистым заболеваниями, пишут «Известия»

Предложенные экспертным советом меры рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения как эффективные при борьбе с неинфекционными заболеваниями, отметили в пресс-службе министерства, которое ранее и само предлагало ввести акцизы на сладкие напитки и продукты с чрезмерным содержанием соли. Минфин также задумывался над этим вопросом в 2016 году, но решил взять паузу, чтобы изучить опыт Великобритании , где подобный налог уже практикуется.

До сих пор в России пищевые продукты акцизами не облагались — они взимаются только с производителей алкогольных напитков и этилового спирта, напоминает издание. Если налог будет введен, литр газировки в среднем подорожает с 65 до 78 рублей.

Президент Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод Максим Новиков уверяет, что уровень потребления сладкой газировки в России — один из самых низких в Европе. По оценкам союза, в ежедневном рационе россиянина такие напитки составляют менее 2% от рекомендованной суточной нормы потребления калорий. В случае введения акциза, любители газировки потеряют немного больше денег, а вот отрасль — инвестиции и рабочие места, предупреждает эксперт.

«Возможный ввод акциза мы считаем безосновательной дискриминационной для категории мерой», — подчеркнул Новиков.

Сомнительно и вредно

С представителем бизнеса согласен и доктор экономических наук Сергей Пятенко . Существует множество продуктов, которые можно считать не слишком полезными для здоровья, напоминает он, и чем выделяется своей вредностью именно газировка — непонятно. С таким же успехом можно ввести акцизы, например, на чизбургеры и гамбургерами, на чипсы — продолжать этот список можно довольно долго.

«Чем сладкий, жирный тортик более полезен для здоровья, чем бутылка газировки»? — недоумевает эксперт.

Инициативу он считает сомнительной и даже вредной. В первую очередь, для экономики, которой требуется не изобретение новых налогов, а сокращение старых. Тем более в текущей ситуации, когда государственный бюджет чувствует себя вполне неплохо благодаря достаточно высоким ценам на нефть.

«Мы все время говорим о том, что у нас безумно большое налоговое бремя, и в то же время под разными предлогами ищем, что бы еще обложить налогом», — сокрушается аналитик.

С позиции здравоохранения проблема газировки — тоже, мягко говоря, преувеличена. В этой сфере есть масса куда более насущных реальных проблем, которыми и надо заниматься.

«Я сам — любитель «Кока-колы». И покупая ее в супермаркетах, не видел, чтобы там кто-то скупал газировку в больших количествах. Всегда в этих отделах пустынно, а вот там, где конфеты, печенье, люди есть», — отмечает Пятенко.

И уж если агитировать людей за здоровое питание, то здоровыми методами, а не налогами, полагает он. Если вспомнить историю борьбы, например, с курением, она не сводилась к одному только акцизу. Одновременно запретили курить везде, где только можно, убрали рекламу сигарет, закрыли табачные витрины. И главное — активно работали с общественным мнением. В результате количество курильщиков сократилось довольно сильно, потому что курить стало неудобно со всех точек зрения.

«Еще курение на остановке не приравнялось, скажем, к тому, чтобы пописать на остановке, но это уже что-то морально близкое. Стоять и курить около людей — неприлично. Изменение общественного настроения разными путями — вот что помогло добиться определенных достижений в борьбе с этой, безусловно, вредной привычкой», — размышляет экономист.

Аналогичная ситуация с алкоголем. Когда с водкой пытались бороться только повышением цен, ничего путного не выходило. При этом курение и злоупотребление алкоголем для России действительно является очевидными проблемами, чего никак нельзя сказать о проблеме вреда от сладкой газировки.

Однобоко и преждевременно

Профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Г. В. Плеханова Константин Ордов, в свою очередь, считает, что инициатива все-таки не лишена здравого смысла. Неправильно, когда сладкая газировка стоит дешевле молока. И недаром такой тренд существует не только в Европе, но и в США, где усиливается налоговое бремя для производителей подобной продукции. Но это происходит на фоне вполне внятной и достаточно эффективной политики по интеграции здорового образа жизни среди населения.

Эксперт согласен с тем, что одними запретами к правильному питанию людей не приучишь. Это ударит по кошелькам граждан, но не заставит их отказаться от привычного образа жизни. Скорее, из всего ассортимента сладкой газировки они станут выбирать то, что подешевле, следовательно — наименее качественное и наиболее вредное.

Нужны не только запретительные, но и созидательные меры со стороны государства, направленные на формирование новой программы здорового образа жизни, полагает эксперт. Необходимо, чтобы эта инициатива была дополнена другими мерами, например, введением диетического питания в школе, потому что вкусовые предпочтения надо вырабатывать с детства.

«Я, например, одного из своих детей отписал от обедов в школе, поскольку ребенок сам отзывается о них, как о чем-то непотребном для его питания, и мне тоже так кажется», — замечает Ордов.

Кроме того, приучать людей к здоровому образу жизни лучше в благоприятных экономических условиях, когда качество жизни улучшается, доходы населения растут, и оно без труда может позволить себе овощи, фрукты и другие полезные продукты. Но навязывать дополнительные платежи в прямо противоположной ситуации — не самая удачная идея.