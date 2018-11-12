Мужчины рассказали о самых приятных комплиментах в жизни

Мужская половина пользователей Reddit рассказала о самых подкупающих комплиментах, которые они когда-либо получали в жизни. Обсуждение, инициированное пользователем с ником MostarRed, обрело популярность на ресурсе.

«Мужчины на Reddit, какие комплименты вы никогда не забудете?» — спросил MostarRed и получил в ответ сотни вариантов.

Отец с ником Lars_lars_lars1142 вспомнил, как получил самый незабываемые комплимент от дочери, когда мастерил новую террасу.

«Она вышла на улицу сказать мне о том, что считает хорошей работу, которой я занимаюсь, и что она гордится мной за то, что я смог построить террасу», — написал мужчина.

Некоторые признались, как важно для мотивации получать комплименты от незнакомых людей. Пользователь duthgar1976 рассказал, как упорно работал над похудением, в результате сбросив больше 50 килограммов. Однажды во время занятий на улице его подозвала незнакомая женщина, по всей видимости, следившая за его изменениями.

«Я горжусь тобой, ты так похудел», — отметила она. «Я не видел ее с тех пор, но ее слова помогли мне поддерживать мою мотивацию», — добавил duthgar1976.

Разносчик пиццы вспомнил, как однажды «две пьяные цыпочки», которым он привез заказ, кричали ему вслед, что он непременно должен включить кондиционер в своей машине.

«Потому что ты выглядишь очень жарко», — объяснила одна из них перед тем, как захлопнуть дверь. «Это был замечательный день», — отметил рассказчик истории.

Redditor506135256 считает главным комплиментом своей жизни слова, сказанные ему бабушкой перед смертью.

«О, посмотри, какой ты красавчик», — обратилась к нему старушка.