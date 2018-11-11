В МГУ начался географический диктант

По информации РГО, в этом году диктант напишут более чем на 3 тысячах площадках в 99 странах мира, на главную площадку мероприятия в этот день пришли около 700 человек.

Площадки акции зарегистрированы на пяти материках. Диктант будут писать в Германии, Франции, Италии, США, Коста-Рике, Бразилии, Таиланде, Индонезии, Австралии, ЮАР, Намибии, Непале и многих других странах.

Диктант составлен в четырех вариантах. Два из них будут использованы на территории России, один — в зарубежных странах, а еще один можно пройти онлайн на сайте dictant.rgo.ru. Вопросы заданий Русскому географическому обществу помогла составить команда передачи "Своя игра".