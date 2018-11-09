Эксперты вступились за судью Хахалеву

РАПСИ отмечает, что «кампания по информационному давлению» на Хахалеву продолжается более года, но по всем претензиям к ней (свадьба дочери и подлинность диплома) были проведены проверки, и информация о нарушениях не подтвердилась.

Адвокат Даниил Берман подчеркнул, что Хахалеву «поливают грязью» все — от блогеров до таксистов, — хотя нигде нет данных, которые могут поставить под сомнение наличие у нее высшего юридического образования.

«Теперь точно можно сказать, что любого человека можно совершенно безнаказанно поливать грязью, в том числе на федеральных каналах», — заявил Берман.

По его мнению, всё происходящее с Хахалевой — это «явно заказная кампания с очень хорошим бюджетом».

«Полагаю, что имеют место умышленные «вбросы», направленные на усугубление недоверия народа к судьям и чиновникам», — подчеркнул адвокат.

Политолог Юрий Самонкин заявил, что против Хахалевой могли развязать кампанию ради «мести в отношении деятельности должностного лица».

По словам самой Хахалевой, свадьбу оплатил отец девушки Роберт Хахалев , с которым судья находится в разводе. Также судья подчеркивала, что сумма в два миллиона долларов «взята с потолка». По ее словам, популярные артисты присутствовали на свадьбе «в качестве гостей».

Резонанс вокруг свадьбы дочери Хахалева назвала «местью за то, что не поддалась шантажу и не позволила вынести незаконное решение». О каком именно решении идет речь, она не уточнила.

РАПСИ подчеркивает, что краевая коллегия по судейскому корпусу провела проверку из-за новостей о свадьбе и пришла к выводу, что публикации СМИ не соответствуют действительности.

Агентство отмечает, что после закрытия «свадебной темы», в Сети появились вбросы о дипломе судьи, но Хахалева представила официальные документы. Они доказывают, что у нее есть два высших юридических образования.

Специалисты по пиару и seo-продвижению заявили РАПСИ, что видят в ситуации с судьей признаки информационной атаки: множество источников, совпадения по времени публикаций, использование острых тем и тезисов, отсутствие фактуры. Стоимость «заказа» они оценили в 7-15 миллионов рублей.

По мнению политолога Юрия Самонкина, если государство не вмешается в ситуацию Хахалевой, информационные атаки «корпораций и других заинтересованных лиц» на судей могут продолжиться, что может поставить под угрозу независимость судебной системы в целом.