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Школьников впервые отправят на уроки по ЛГБТ
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Школьников впервые отправят на уроки по ЛГБТ 

Lenta.ru + ещё 1 58 минут назад
Фото: Reuters
В Шотландии впервые в мире в школах введут обязательный урок, на котором ученикам будут рассказывать о ЛГБТ-сообществе. Об этом сообщает The Guardian.
В государственных школах обязательным станет урок, на котором школьникам расскажут о гомосексуалах, бисексуалах, трансгендерах и интерсексуальности. Они будут изучать историю ЛГБТ-сообщества и его движения. Одной из целей занятий будет борьба с гомо— и трансфобией.
Решение было принято после того, как в министерстве образования ознакомились с рекомендациями по программе. Как отмечает газета, уклониться от изучения предмета по какой-либо причине нельзя.
По словам одного из разработчиков курса Джордана Дейли, нововведение позволит избавиться от предрассудков, оставшихся после отмены закона 1988 года. Тогда властям запретили пропагандировать гомосексуальность. Его отменили в 2001 году в Шотландии и еще спустя два года — во всей Великобритании.
Согласно исследованиям группы «Время инклюзивного образования» (Time for Inclusive Education), 9 из 10 гомосексуалов в Шотландии сталкивались с гомофобией в школе, а 27 процентов совершали попытки суицида. Кроме того, было выявлено, что в учебных учреждениях не осознают проблему предрассудков в отношении людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
Шотландия считается одной из самых прогрессивных стран в Европе в отношении ЛГБТ несмотря на то, что декриминализировала гомосексуальность лишь в 1980 году — спустя 13 лет после того, как это сделали в других регионах Великобритании. В 2016 году бывший шотландский лидер Лейбористской партии Киза Дагдейл назвал парламент страны «самым гейским в мире»: четыре из шести лидеров партий в Шотландии были гомосексуальны или бисексуальны.
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