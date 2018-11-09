Ещё
Жена Обамы рассказала о зачатии дочерей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жена Обамы рассказала о зачатии дочерей 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 7 1 час назад
Фото: Reuters
Супруга бывшего президента США Мишель Обама в своих мемуарах рассказала, что обе ее дочери были зачаты с помощью искусственного оплодотворения.
Мишель Обама решилась на экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) после выкидыша, передает «Интерфакс» со ссылкой на Би-би-си.
Бывшая первая леди отметила, что после этого ощущала свою неполноценность, потому что не знала, насколько часто люди прибегают к таким услугам.
В 34 года она поняла, что «биологические часы — это реальность» и задумалась об ЭКО.
«Худшее, что мы, женщины, можем сделать — это не делиться друг с другом опытом того, как устроено наше тело и с какими проблемами ему приходится сталкиваться», — сказала Мишель Обама.
В 2016 году член Всемирной и Европейской Ассоциаций акушеров-гинекологов Виктор Радзинский заявил, что около 17% семейных пар в России не могут иметь детей.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Пореченков заступился за Ефремова Ефремов отреагировал на предложение лишить его звания заслуженного артиста Умер актер и каскадер Геннадий Четвериков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США могут сорвать крупную сделку с российскими Су-35372
Насильник дознавателя попросил костюм Balenciaga в СИЗО144
В ЕС отреагировали на новый шпионский скандал с РФ41
Пропавший московский чиновник найден мертвым152
Москвичку в лифте убил бывший полицейский244
Видео
03:11
Путину подарили кнут
Политика
01:30
Дознавательница из Уфы отказалась от полиграфа
Происшествия
00:50
«С мальчиком некрасиво вышло»: кто убил мать и сына
Происшествия Статьи
00:19
В Киеве прогремели три взрыва
В мире Украина
00:25
Москве пригрозили снежным ударом
Погода Новости Москвы
00:21
Диспетчер приняла расправу с москвичкой за шутку
Происшествия
01:13
Чемоданы денег: как можно прожить на взятки в России
Криминал Статьи
01:49
«Заказала золовка»: причины двойного убийства в Москве
Происшествия
03:07
Австрия предупредила Москву о последствиях шпионажа
Политика
00:50
«За мальчика как-то некрасиво»: Видео признания в двойном убийстве
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение