Жена Обамы рассказала о зачатии дочерей

Супруга бывшего президента США Мишель Обама в своих мемуарах рассказала, что обе ее дочери были зачаты с помощью искусственного оплодотворения.

Мишель Обама решилась на экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) после выкидыша, передает «Интерфакс» со ссылкой на Би-би-си.

Бывшая первая леди отметила, что после этого ощущала свою неполноценность, потому что не знала, насколько часто люди прибегают к таким услугам.

В 34 года она поняла, что «биологические часы — это реальность» и задумалась об ЭКО.

«Худшее, что мы, женщины, можем сделать — это не делиться друг с другом опытом того, как устроено наше тело и с какими проблемами ему приходится сталкиваться», — сказала Мишель Обама.

В 2016 году член Всемирной и Европейской Ассоциаций акушеров-гинекологов Виктор Радзинский заявил, что около 17% семейных пар в России не могут иметь детей.