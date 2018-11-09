Россияне рассказали о покупках в новогодние праздники

Большинство россиян (89 процентов), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, в новогодние праздники тратят деньги на подарки, продукты для праздничного стола и выпивку.

У респондентов спросили: «Какие траты вы обычно делаете в новогодние праздники?». Пять процентов опрошенных делают не только стандартные покупки, но и тратятся на боулинг, походы в кино, рестораны и другие развлечения.

Четыре процента участников опроса покупают на Новый год зарубежные туры. Еще два процента респондентов совершают в праздники крупные покупки, на которые не нашли времени в течение года.

Всего в опросе приняли участие 2 407 человек.

По данным «Ведомостей», в этом году заранее (за 3,5 месяца до Нового года) новогодние путевки купили менее трети российских туристов. В 2017 году за 3,5 месяца до праздника туры приобрели более половины туристов.