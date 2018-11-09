Россияне рассказали о покупках в новогодние праздники 

Большинство россиян (89 процентов), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, в новогодние праздники тратят деньги на подарки, продукты для праздничного стола и выпивку.
У респондентов спросили: «Какие траты вы обычно делаете в новогодние праздники?». Пять процентов опрошенных делают не только стандартные покупки, но и тратятся на боулинг, походы в кино, рестораны и другие развлечения.
Четыре процента участников опроса покупают на Новый год зарубежные туры. Еще два процента респондентов совершают в праздники крупные покупки, на которые не нашли времени в течение года.
Всего в опросе приняли участие 2 407 человек.
По данным «Ведомостей», в этом году заранее (за 3,5 месяца до Нового года) новогодние путевки купили менее трети российских туристов. В 2017 году за 3,5 месяца до праздника туры приобрели более половины туристов.
В 2017-м новогодний стол для российской семьи из четырех человек обходился в среднем в 6,1 тысячи рублей. Росстат сообщал, что это на 300 рублей больше, чем в 2016-м. В список продуктов и блюд Росстата для новогоднего застолья входят 29 позиций, в том числе салаты «Оливье», «Сельдь под шубой», вино, коньяк, водка, сыр, колбаса, рыбные деликатесы, фрукты, овощи и сладости.