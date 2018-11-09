Тест: Угадайте деликатес

Следователи возбудили уголовное дело в связи с особыми условиями, которые были созданы в приамурской колонии для члена банды Цапка Вячеслава Цеповяза. Находясь за решеткой, осужденный лакомился крабами, икрой и шашлыками , и фото с его застолья попали в сеть.

Как установила аналитическая служба Рамблера, 38% россиян едят деликатесы (такие, как, например, крабы) один раз за полгода-год, а 40% вообще не употребляет такую пищу. (В опросе приняли участие 1104 человека).

А хорошо ли знакомы с деликатесами вы? Сможете определить по фото, какие дорогостоящие продукты на них изображены?