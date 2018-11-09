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Тест: Угадайте деликатес
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Тест: Угадайте деликатес 

Рамблер 1 час назад
Фото: mzk1.ru
Следователи возбудили уголовное дело в связи с особыми условиями, которые были созданы в приамурской колонии для члена банды Цапка Вячеслава Цеповяза. Находясь за решеткой, осужденный лакомился крабами, икрой и шашлыками, и фото с его застолья попали в сеть.
Как установила аналитическая служба Рамблера, 38% россиян едят деликатесы (такие, как, например, крабы) один раз за полгода-год, а 40% вообще не употребляет такую пищу. (В опросе приняли участие 1104 человека).
А хорошо ли знакомы с деликатесами вы? Сможете определить по фото, какие дорогостоящие продукты на них изображены?
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