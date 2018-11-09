Депутат прокомментировала скандал с вибратором в школе

Депутат Плетнева прокомментировала скандал с первоклассницей и вибратором

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева рассказала, что должны были сделать родители и учителя в ситуации с первоклассницей, которая приносила в школу вибратор.

«Это единичный случай. Родителям нужно быть осторожнее, закрывать это все от детей, а учительнице не нужно было заострять на этом внимание, а тихо вызвать родителей, попросить их следить за ребенком», — заявила Плетнева газете ВЗГЛЯД.

Напомним, в московской школе разгорелся скандал: первоклассница четыре дня носила на учебу вибратор, рассказывала одноклассницам, для чего используется секс-игрушка.