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Названа самая безопасная для туристов страна
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Названа самая безопасная для туристов страна 

Lenta.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Shutterstock
Сотрудники британской ассоциации потребителей Which? составили рейтинг самых безопасных стран для путешествий. Полный список опубликован на официальном сайте Which?
Специалисты проанализировали 20 самых популярных туристических направлений по четырем критериям: уровень преступности, угроза здоровью, вероятность теракта и стихийных бедствий. Cамой безопасной страной по всем параметрам стала Исландия.
За ней следуеь ОАЭ. Однако в этой стране вероятностью теракта оказалась выше. На третьем месте — Сингапур, далее Испания и Австралия.
Самые неблагоприятные для туристических поездок места — это Турция и Южная Африка. В этих странах отмечается высокий уровень преступности, а также угроза заражения вирусами.
В сентябре сервис Numbeo, который сравнивает статистику преступлений в мире, опубликовал рейтинг самых безопасных городов 2018 года. Специалисты сервиса проанализировали уровень преступности в 327 городах и назвали самым безопасным столицу ОАЭ Абу-Даби.
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