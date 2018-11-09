Названа самая безопасная для туристов страна

Сотрудники британской ассоциации потребителей Which? составили рейтинг самых безопасных стран для путешествий. Полный список опубликован на официальном сайте Which?

Специалисты проанализировали 20 самых популярных туристических направлений по четырем критериям: уровень преступности, угроза здоровью, вероятность теракта и стихийных бедствий. Cамой безопасной страной по всем параметрам стала Исландия.

За ней следуеь ОАЭ. Однако в этой стране вероятностью теракта оказалась выше. На третьем месте — Сингапур, далее Испания и Австралия.

Самые неблагоприятные для туристических поездок места — это Турция и Южная Африка. В этих странах отмечается высокий уровень преступности, а также угроза заражения вирусами.

В сентябре сервис Numbeo, который сравнивает статистику преступлений в мире, опубликовал рейтинг самых безопасных городов 2018 года. Специалисты сервиса проанализировали уровень преступности в 327 городах и назвали самым безопасным столицу ОАЭ Абу-Даби.