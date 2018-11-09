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Названо число уволенных из-за жалоб сотрудников МВД
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Названо число уволенных с начала года из-за жалоб сотрудников МВД 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В 2018 году после жалоб граждан из МВД уволили 300 сотрудников, 65 из них — за утрату доверия, заявил глава МВД Владимир Колокольцев в эфире канала «Россия-24».
Колокольцев сообщил, что с начала 2018 года «поступило 45 тыс. сигналов от наших граждан в отношении тех или иных предосудительных действий сотрудников правоохранительных органов внутренних дел, у нас в этом угоду уволено 300 человек, 65 — за утрату доверия», передает РИА «Новости».
Он отметил, что дело полковника Дмитрия Захарченко нанесло сильный урон имиджу МВД, но большинство случаев коррупции в ведомстве выявляются силами сотрудников собственной безопасности.
Также глава МВД сообщил, что за последние годы в России количество разбойных нападений сократилось в два раза, количество убийств — на 27%.
«Ежегодно мы наблюдаем твердую динамику сокращения квартирных краж, хищений автотранспортных средств, на 7% сократилась уличная преступность», — сказал Колокольцев.
При этом он указал на то, что МВД беспокоит увеличение страховых видов мошенничества и увеличение мошенничества с использованием платежных карт.
В данный момент перед ведомством также стоит задача снизить смертность на дорогах в 3,5 раза к 2024 году в соответствии с майским суперуказом президента России Владимира Путина.
Ранее Колокольцев сообщал, что численность личного состава МВД сократилась на 500 тыс. с 2011 года.
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