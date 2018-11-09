Пока вы спали: Как зарабатывают миллионы на покойниках 

Россиянам предложили новую профессию
Обучение пенсионеров цифровой грамотности станет профессией. По данным «Российской газеты», профессиональный стандарт для «цифровых кураторов» был разработан обществом «Знание» и Советом по профессиональным квалификациям. Согласно ему, цифровые кураторы будут учить, главным образом стариков, цифровой грамотности, например, онлайн-оплате услуг ЖКХ и электронному документообороту.
Как зарабатывают миллионы на покойниках
Прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение «ОПГ патологоанатомов» и направила его в суд, сообщают «Известия». По версии прокуроров, в 2015-2017 годах теперь уже бывшие заведующая, патологоанатом и две санитарки патологоанатомического отделения городской клинической больницы №11 брали взятки у агентов ритуальных организаций. За деньги медики быстрее справлялись со своей работой — вскрытиями и выдачей свидетельств о смерти. За три года обвиняемые заработали на этом не менее трех миллионов рублей.
За «личный» импорт придется заплатить
С первого дня 2019 года бесплатно ввезти в Россию наземным транспортом можно будет товары для личных целей на сумму не более 500 евро и весом не тяжелее 25 килограммов. Об этом свидетельствует документ, опубликованный на правовом портале Евразийского экономического союза, подпись под которым поставил и представитель России — вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов. Ранее порог беспошлинного ввоза наземным транспортом товаров для личных целей был втрое выше.
Техосмотр опять изменят
Технический осмотр автомобилей в России могут индивидуализировать. Об этом, как сообщает «Коммерсант», заявил Борис Ионов, директор департамента научно-технической деятельности компании «Электронный паспорт». По его словам, компания разрабатывает новую систему техосмотра. Ее «индивидуальность» будет заключаться в учете таких сведений об авто, как участие в ДТП, пробег, технические характеристики, особенности эксплуатации и других. После прохождения ТО машины получат «историю», которая отразится на частоте и стоимости будущих техосмотров.
СЕ припугнул россиян новой Берлинской стеной
Обращения в Европейский суд по правам человека станут недоступны для россиян в случае выхода страны из Совета Европы. Об этом, как сообщает финское издание Hufvudstadsbladet, заявил генеральный секретарь СЕ Турбьерн Ягланд. По его словам, это скажется на состоянии прав человека как в России, так и в Европе.
«Мы получим новую разделительную черту, какой была Берлинская стена», — предупредил он.