Евросоюз расщедрился на визы для россиян

Россиянам стали чаще выдавать шенгенские визы. Об этом сообщает посол Евросоюза в России Маркус Эдерер в интервью «Интерфаксу».

«За 2017 год было выдано более 3,8 миллиона виз, что на 20 процентов больше, чем в 2016 году. При этом доля многократных виз составила 85 процентов», — рассказал Эдерер.

Он также добавил, что Россия стала выдавать меньше виз туристам из Европы. Несмотря на предпринимаемые со стороны ЕС шаги к упрощению визовых процедур, в России отмечается сокращение числа выдаваемых европейцам виз.