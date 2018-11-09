Россиянам предложили новую профессию

России в ближайшее время появится новая профессия — цифровой куратор. Как поясняет « Российская газета », раньше профессионального стандарта в этой сфере не существовало.

Издание поясняет, что цифровой куратор будет обучать пожилых людей пользоваться цифровыми ресурсами. В частности, пенсионерам помогут освоить онлайн-платежи, научат вести документооборот в электронном виде.

Специализированные площадки для обучения кураторов планируется создать к середине декабря.

В октябре стало известно, что четверть россиян предпенсионного возраста воспользовались бы предоставленной возможностью овладеть новой профессией. По данным портала SuperJob, среди самых популярных вариантов оказались IT-специалист и интернет-маркетолог. 36 процентов россиян предпочли бы повысить квалификацию по своей специальности — например, освоить компьютерные программы или эффективные методы работы. 13 процентов опрошенных выразили желание стать наставниками для молодых сотрудников и научиться основам преподавания.