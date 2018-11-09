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СМИ сообщили о ротации в СПЧ
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СМИ сообщили о ротации в СПЧ 

BFM.RU + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Совете при президенте РФ по правам человека (СПЧ) ожидается ротация до конца этого года, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. Может смениться около половины состава Совета.
«Сейчас новые кандидаты обсуждаются в администрации президента, ближе к декабрю этот список обсудит руководство администрации, после чего его представят президенту», — рассказал источник.
Владимир Путин утвердит список, как ожидается, перед традиционной встречей с СПЧ, которая по традиции проходит в конце года и на которой будет присутствовать уже новый состав совета.
У некоторых членов СПЧ ранее возникали проблемы с властями. Например, председатель Комитета против пыток, правозащитник Игорь Каляпин конфликтовал с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Это может помешать Каляпину остаться в составе СПЧ. По некоторым данным, СЧП могут также покинуть театральный режиссер Алексей Козырев и телеведущий Максим Шевченко.
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