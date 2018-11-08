В ГД оценили предложение наказать Ефремова

В ГД оценили предложение лишить Ефремова звания «Заслуженного артиста»

«Я думаю по этому поводу, что Ефремов получил звание не за свои высказывания, а за свой талант», — сказал режиссер агентству РИА «Новости».

При этом он отметил, что, как и «большинство нашего народа», «категорически не согласен» с высказываниями Ефремова.

Напомним, Михаил Ефремов дал интервью украинской радиостанции и назвал настроения в России «имперским мороком». После этого блогер Вадим Манукян внес на обсуждение в совет по развитию информационного общества при Госдуме вопрос о лишении Михаила Ефремова звания заслуженного артиста России.