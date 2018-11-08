Ещё
В ГД оценили предложение наказать Ефремова
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ГД оценили предложение лишить Ефремова звания «Заслуженного артиста» 

Рамблер 7 часов назад
Первый зампред комитета Госдумы по культуре режиссер Владимир Бортко отреагировал на предложение лишить Михаила Ефремова звания заслуженного артиста России.
«Я думаю по этому поводу, что Ефремов получил звание не за свои высказывания, а за свой талант», — сказал режиссер агентству РИА «Новости».
При этом он отметил, что, как и «большинство нашего народа», «категорически не согласен» с высказываниями Ефремова.
Напомним, Михаил Ефремов дал интервью украинской радиостанции и назвал настроения в России «имперским мороком». После этого блогер Вадим Манукян внес на обсуждение в совет по развитию информационного общества при Госдуме вопрос о лишении Михаила Ефремова звания заслуженного артиста России.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российскую «Мертвую руку» признали бесполезной645
Галкин отреагировал на слова Пугачевой о болезни48
«Россия пытается захватить новые территории Украины»51
Шик воровской России 90-х63
Ефремов отреагировал на желание лишить его звания1107
Видео
00:44
Трамп отказался от встречи с Путиным
В мире Политика
01:27
Дознаватель из Уфы «потеряла память»
Происшествия
00:52
Раскрыто убийство в лифте дома в Москве
Происшествия Криминал
00:39
Новая ракета Трампа поразила цель
Армия Оружие
01:18
Соседка жестоко убитых матери и сына сделала заявление
Происшествия
00:23
Названо число жертв калифорнийского расстрела
В мире Происшествия
05:22
Ефремов отреагировал на желание лишить его звания
Общество Другое
03:21
Эффектная погоня двух Т-72 за Т-80 попала на видео
Оружие Армия
00:42
Захарова усомнилась в том, что Скрипаль жив
Политика
00:51
Галустян обидел чеченцев шуткой про петуха
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение