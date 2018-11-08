В ГД оценили предложение наказать Ефремова

Первый зампред комитета Госдумы по культуре режиссер Владимир Бортко отреагировал на предложение лишить Михаила Ефремова звания заслуженного артиста России.
«Я думаю по этому поводу, что Ефремов получил звание не за свои высказывания, а за свой талант», — сказал режиссер агентству РИА «Новости».
При этом он отметил, что, как и «большинство нашего народа», «категорически не согласен» с высказываниями Ефремова.
Напомним, Михаил Ефремов дал интервью украинской радиостанции и назвал настроения в России «имперским мороком». После этого блогер Вадим Манукян внес на обсуждение в совет по развитию информационного общества при Госдуме вопрос о лишении Михаила Ефремова звания заслуженного артиста России.