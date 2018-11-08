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Парень сделал девушке предложение посреди шоссе
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Парень сделал девушке предложение посреди шоссе 

Рамблер 48 минут назад
Водители и прохожие на Новом Арбате стали сегодня свидетелями необычной романтической сцены: молодой человек припал на одно колено и сделал своей возлюбленной предложение руки и сердца посреди проезжей части. Стоит отметить, что такой поступок влюбленного не всем пришелся по нраву, ведь на некоторое время движение по третьей полосе по вине решительного молодого человека было затруднено. Впрочем, судя по видео, выложенному в Сети, девушка оценила предложение своего ухажера и согласилась стать его спутницей жизни.
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