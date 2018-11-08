Чиновников заставят ухаживать за бездомными

Сейчас сложно себе представить такую картину: министр какого-либо ведомства в рамках благотворительности собственноручно раздаёт еду бездомным у метро или ухаживает за одинокими стариками в приюте. И это не единичная PR-акция, а часть его работы. Но, возможно, скоро это станет реальностью. В Госдуме предлагают обязать чиновников ежегодной проходить стажировку в социальных, реабилитационных и благотворительных учреждениях.

С соответствующим обращением (текст есть в распоряжении News.ru) к заместителю председателя правительства Татьяне Голиковой планирует обратиться депутат-единорос Виталий Милонов . По его мнению, данная мера должна коснуться, прежде всего, госслужащих социальной сферы. Он считает, что регулярная работа в качестве волонтёров поможет им быть ближе к проблемам народа и повысит уровень доверия населения.

В документе также говорится, что к инициативе парламентария подтолкнул скандал, связанный с заявлением директора департамента молодёжной политики Свердловской области Ольги Глацких . По его словам, такие высказывания, наносят ущерб престижу власти и подрывают веру граждан в государственный аппарат.

«Общественность была потрясена высказываниями свердловской чиновницы о том, что «государство никому ничем не обязано», сделанное во время официального разговора о воспитании подрастающего поколения. Граждане справедливо возмущаются — служащий, который наделен полномочиями для заботы и защиты людей, не должен позволять себе поведение, которое может спровоцировать народное негодование. Более того, чиновники обязаны не понаслышке знать социальные отрасли, которыми им доверено заниматься», — утверждает Милонов.

Чтобы организовать регулярную работу чиновников в различных социальных учреждениях депутат предлагает скооперировать социальный государственный аппарат и добровольческие организации.

Только по велению сердца

Директор центра реабилитации алкоголезависимых «Дом Надежды на Горе» Светлана Мосеева рассказала News.ru, что внимание со стороны чиновников для благотворительных организаций совсем не лишнее. Все они регулярно сталкиваются с материальными трудностями, а изменить ситуацию можно только выстроив механизм поддержки на государственном уровне. При этом она подчеркнула, что практическая помощь нуждающимся должна быть только добровольной.

«В дореволюционной России была такая практика, когда члены царской семьи собственноручно помогали обездоленным, перевязывали раны. Это было нормально. Сейчас благотворительность только возрождается, но пока она держится лишь на личной инициативе отдельных людей. Например, у нас нет экономических стимулов для бизнеса, которые существуют на западе, когда за добровольную помощь полагаются серьёзные налоговые послабления. Об этом нужно говорить. И мы будем рады вниманию со стороны власти, но в другом виде, нежели принудительно», — утверждает эксперт.

Мосеева также отметила, что стажировка чиновника может стать проблемой для благотворительной организации

«Это станет хлопотным делом для любой организации. К нам приходят по велению сердца, в основном это люди, которые сами столкнулись с той или иной бедой и искренне хотят помочь. Если же волонтёр придёт «из-под палки», он будет сопротивляться. Ему будет сложно себя преодолеть», — считает она.

Плохая репутация

Политтехнолог Сергей Маркелов в целом инициативу Милонова поддержал. При этом он заметил, что принудительное вовлечение в волонтёрскую деятельность может слегка сбить спесь с российских чиновников, но кардинально изменить отношение граждан к ним удастся вряд ли.

«Стартап с точки зрения социальной технологии интересный. Людям, на которых будет направленна энергия чиновников, хуже точно не будет. Но радикального изменения образа чиновника мы не увидим. Через эту систему должно пройти несколько поколений, обычные люди должны понять, что это не PR. Конечно, и сейчас кто-то из чиновников может отнестись к новой обязанности серьёзно, но большинство — нет», — уверен эксперт.

Маркелов также рассказал, что знает много действующих российских чиновников, которые активно занимаются благотворительностью, но не афишируют это.