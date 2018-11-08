Назван самый протестный город

Центр экономических и политических реформ (ЦЭПР) назвал Санкт-Петербург лидером по числу протестных акций за 2018 год. Наименьшее число выступлений недовольных граждан зафиксировано в Чечне . Об этом сказано в докладе «Рост протестной активности в России », передает РБК.

По мнению политолога Ростислава Туровского, Санкт-Петербург выбился в лидеры из-за политической активности горожан и слабого взаимодействия региональной власти и общества. Он предупреждает, что, если руководство города не сможет сделать ситуацию более управляемой, вероятно возникновение новых протестов.

В числе протестных регионов также оказались Краснодарский край, Ростовская, Саратовская, Московская, Оренбургская, Челябинская, Свердловская, Волгоградская области и Москва.

В докладе отмечается, что большая часть митингов была организована стихийно силами инициативных групп, например, дольщиков или вкладчиков, и активными гражданами, связанными с определенными проблемами, вызвавшими недовольство.

Всего в 2018 году прошло 2526 акций, что в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года. Эксперт считает, что в последнем квартале года будет «естественный зимний спад» протестов.

В октябре были названы самые пьющие города России. Саратов оказался на первом месте, а Санкт-Петербург расположился на 11-ом.