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Назван самый протестный город
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Назван самый протестный город 

Lenta.ru + ещё 1 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Центр экономических и политических реформ (ЦЭПР) назвал Санкт-Петербург лидером по числу протестных акций за 2018 год. Наименьшее число выступлений недовольных граждан зафиксировано в Чечне. Об этом сказано в докладе «Рост протестной активности в России», передает РБК.
По мнению политолога Ростислава Туровского, Санкт-Петербург выбился в лидеры из-за политической активности горожан и слабого взаимодействия региональной власти и общества. Он предупреждает, что, если руководство города не сможет сделать ситуацию более управляемой, вероятно возникновение новых протестов.
В числе протестных регионов также оказались Краснодарский край, Ростовская, Саратовская, Московская, Оренбургская, Челябинская, Свердловская, Волгоградская области и Москва.
В докладе отмечается, что большая часть митингов была организована стихийно силами инициативных групп, например, дольщиков или вкладчиков, и активными гражданами, связанными с определенными проблемами, вызвавшими недовольство.
Всего в 2018 году прошло 2526 акций, что в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года. Эксперт считает, что в последнем квартале года будет «естественный зимний спад» протестов.
В октябре были названы самые пьющие города России. Саратов оказался на первом месте, а Санкт-Петербург расположился на 11-ом.
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