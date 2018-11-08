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В Чехии хотят запретить диких животных в цирках
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В Чехии хотят запретить диких животных в цирках 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Фото: ТАСС
Министерство сельского хозяйства Чехии предложило полностью запретить выступления диких животных в цирках, сообщает "Евро Пульс".
Сейчас в Чехии запрещено использовать в цирке некоторых животных: тюленей, жирафов, гиппопотамов и детенышей обезьян. Теперь же, как предлагают чиновники, запрет должен распространиться на всех диких животных. В цирках можно будет выступать домашним животным — лошадям, верблюдам или ламам.
В Чехии действует 12 цирков, в программах которых участвуют дикие животные. Их руководители восприняли новость в штыки: по их мнению, в цирках постоянно проходят проверки, которые подтверждают, что животные сдержатся в хороших условиях. Владельцы также опасаются, что если животных заберут, им будет негде жить. Пока, согласно плану министерства, предполагается, что звери будут содержаться в специальных центрах, но условия там далеки от естественных.
Защитники животных, в свою очередь, считают, что запретить "подневольный труд" диких зверей в цирке недостаточно, и необходимо вообще отказаться от представлений с участием животных.
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